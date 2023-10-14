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Наука

Новая планета образовалась в результате массивного столкновения планет-гигантов

ByРоберт Эндрю

Октябрь 14, 2023
Новая планета образовалась в результате массивного столкновения планет-гигантов

Астрономы потенциально впервые обнаружили послесвечение массивного столкновения двух планет-гигантов. Это столкновение может привести к образованию совершенно новой планеты, предоставляя редкую возможность стать свидетелем рождения мира и получить представление о процессе формирования планет.

В декабре 2021 года астрономы наблюдали подобную Солнцу звезду, известную как ASASSN-21qj, которая мерцала и в течение нескольких месяцев испытывала изменения в своем видимом свете. Первоначально это затемнение было связано с прохождением вещества между звездой и Землей. Однако астроном-любитель по имени Артту Сайнио заметил, что излучение инфракрасного света звезды усилилось за несколько лет до того, как произошло затемнение видимого света.

Основываясь на этих наблюдениях, ученые предполагают, что мерцание и усиление инфракрасного света можно объяснить катастрофическим столкновением двух планет. Считается, что гигантские удары, такие как эти столкновения, играют решающую роль на заключительных стадиях формирования планет, определяя их размеры, состав и орбиты.

Если гипотеза столкновения верна, в результате удара высвободилось бы значительное количество энергии, что привело бы к перегреву и плавлению материала сталкивающихся планет. Это образовало бы горячую светящуюся массу, в сотни раз превышающую первоначальные планеты. Наблюдения за усилением инфракрасного света, вероятно, были результатом того, что это массивное тело излучало тепло.

Столкновение также привело бы к выбросу обломков на различные орбиты вокруг звезды, некоторые из которых испарились бы, образуя облака крошечного льда и горных кристаллов. Эти облака приводили к спорадическому затемнению видимого света звезды, когда они проходили между ASASSN-21qj и Землей.

Результаты показывают, что сталкивающиеся планеты, возможно, были похожи по размеру на Уран и Нептун и содержали значительное количество льда. Столкновение, вероятно, произошло на расстоянии дальше от звезды, напоминая внешние области нашей Солнечной системы, а не плотно упакованные планетные системы, наблюдаемые где-либо еще.

Изучая эту звездную систему с течением времени, ученые надеются получить дальнейшее понимание формирования планет. Будущие наблюдения с использованием таких телескопов, как JWST НАСА, позволят исследователям определять размеры и состав частиц обломков, анализировать химический состав тела после удара и отслеживать процесс его охлаждения. Они могут даже стать свидетелями появления новых лун.

Это открытие предоставляет уникальную возможность наблюдать за формированием новой планеты в режиме реального времени и расширять наше понимание того, как гигантские удары формируют планетные системы.

источники:

– Саймон Лок, научный сотрудник NERC, Школа наук о Земле, Бристольский университет

– Мэтью Кенворти, доцент кафедры астрономии Лейденского университета

– Зои Лейнхардт, доцент факультета физики Бристольского университета

By Роберт Эндрю

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