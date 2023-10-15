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Ученые обнаружили новую фазу суперионного льда, проливая свет на магнитные поля ледяных гигантов

ByВики Ставропулу

Октябрь 15, 2023
Ученые обнаружили новую фазу суперионного льда, проливая свет на магнитные поля ледяных гигантов

Ученые сделали новаторское открытие в нашем понимании суперионного льда — уникальной формы льда, которая существует при экстремальных давлениях и температурах на таких планетах, как Уран и Нептун. Этот экзотический лед одновременно тверд и жидок и играет решающую роль в формировании магнитных полей этих ледяных гигантов.

В последнем исследовании исследователи из Стэнфордского университета и лаборатории Стэнфордского центра линейных ускорителей в Калифорнии провели эксперименты по изучению свойств суперионного льда. Подвергнув тонкие слои воды интенсивным лазерным лучам и создав экстремальное давление и высокие температуры, они смогли наблюдать ранее неизвестную фазу суперионного льда.

Эта новая фаза, получившая название Ice XIX, имеет объемно-центрированную кубическую структуру и демонстрирует более высокую проводимость, чем наблюдавшаяся ранее Ice XVIII. Проводимость важна, поскольку она отвечает за генерацию магнитных полей. Исследователи предположили, что наличие слоя суперионного льда, подобного льду XIX, в недрах ледяных гигантов, таких как Нептун, приведет к созданию сложных и многополярных магнитных полей.

Магнитные поля Урана и Нептуна уже давно озадачивают ученых своими необычными характеристиками. Открытие льда XIX дает возможное объяснение этим странным магнитным полям. Это предполагает, что если недра ледяных гигантов содержат слои суперионного льда с различной проводимостью, взаимодействие между внешним слоем жидкости и этими различными суперионными слоями приведет к образованию многополярных магнитных полей.

Это исследование дополняет наше понимание роли суперионного льда в формировании недр и магнитных полей ледяных гигантов. Дальнейшие исследования в этой области имеют решающее значение для разгадки тайн этих далеких планет и углубления наших знаний о планетарной динамике.

источники:
– Научные отчеты

By Вики Ставропулу

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