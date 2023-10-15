Ученые обнаружили новую фазу суперионного льда, проливая свет на магнитные поля ледяных гигантов

Ученые сделали новаторское открытие в нашем понимании суперионного льда — уникальной формы льда, которая существует при экстремальных давлениях и температурах на таких планетах, как Уран и Нептун. Этот экзотический лед одновременно тверд и жидок и играет решающую роль в формировании магнитных полей этих ледяных гигантов.

В последнем исследовании исследователи из Стэнфордского университета и лаборатории Стэнфордского центра линейных ускорителей в Калифорнии провели эксперименты по изучению свойств суперионного льда. Подвергнув тонкие слои воды интенсивным лазерным лучам и создав экстремальное давление и высокие температуры, они смогли наблюдать ранее неизвестную фазу суперионного льда.

Эта новая фаза, получившая название Ice XIX, имеет объемно-центрированную кубическую структуру и демонстрирует более высокую проводимость, чем наблюдавшаяся ранее Ice XVIII. Проводимость важна, поскольку она отвечает за генерацию магнитных полей. Исследователи предположили, что наличие слоя суперионного льда, подобного льду XIX, в недрах ледяных гигантов, таких как Нептун, приведет к созданию сложных и многополярных магнитных полей.

Магнитные поля Урана и Нептуна уже давно озадачивают ученых своими необычными характеристиками. Открытие льда XIX дает возможное объяснение этим странным магнитным полям. Это предполагает, что если недра ледяных гигантов содержат слои суперионного льда с различной проводимостью, взаимодействие между внешним слоем жидкости и этими различными суперионными слоями приведет к образованию многополярных магнитных полей.

Это исследование дополняет наше понимание роли суперионного льда в формировании недр и магнитных полей ледяных гигантов. Дальнейшие исследования в этой области имеют решающее значение для разгадки тайн этих далеких планет и углубления наших знаний о планетарной динамике.

источники:

– Научные отчеты