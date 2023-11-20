Астрономы наблюдают беспрецедентный космический взрыв с поразительной яркостью

Недавно команда астрономов стала свидетелем необычного космического события, которое поставило в тупик ученых всего мира. Это редкое явление, известное как светящийся быстрый синий оптический переходный процесс (LFBOT), наблюдалось впервые и заставило исследователей искать ответы.

LFBOT, названный «Тасманский дьявол», произошел в соседней галактике примерно в 1 миллиарде световых лет от нашей планеты. В отличие от сверхновых, которые постепенно тускнеют в течение недель или месяцев, LFBOT быстро достигают своей максимальной яркости, а затем быстро тускнеют в течение нескольких дней.

Огромная яркость Тасманийского дьявола сбила с толку ученых, поскольку он излучает энергию, эквивалентную энергии 100 миллиардов солнц. Астрофизик Джефф Кук из Технологического университета Суинберна и Центра передового опыта ARC в области открытия гравитационных волн (OzGrav) в Австралии заявил: «Подобного события никогда раньше не наблюдалось».

С 2018 года наблюдалось лишь несколько LFBOT, и все они происходили внутри галактик, где активно формируются звезды. Астрономическое сообщество не уверено в механизме, лежащем в основе этих редких явлений.

Ведущий автор исследования Анна Ю.К. Хо, доцент кафедры астрономии Корнелльского университета, объяснила: «LFBOT уже являются своего рода странным, экзотическим событием, так что это было еще более странно». Источник огромного количества излучаемой энергии остается неизвестным.

Обнаружение «тасманского дьявола» LFBOT и его неоднократное вспыхивание поставило перед учеными еще больше вопросов. Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале Nature. Чтобы обнаружить вспышку, исследователи использовали впечатляющую совокупность из 15 телескопов по всему миру.

FAQ

Что такое ЛФБОТ?

LFBOT, или светящийся быстрый синий оптический переходный процесс, представляет собой тип космического взрыва, который ярко сияет синим светом, достигая максимальной яркости и исчезая в течение нескольких дней.

Чем LFBOT отличается от сверхновой?

В отличие от сверхновых, на затухание которых могут уйти недели или месяцы, LFBOT быстро достигают максимальной яркости, а затем за короткий период времени ее яркость снижается.

В чем уникальность Tasmanian Devil LFBOT?

Тасманийский дьявол LFBOT — первый наблюдаемый случай неоднократного вспыхивания LFBOT. Оно излучает удивительное количество энергии, эквивалентное энергии 100 миллиардов солнц.

Каков источник энергии тасманского дьявола LFBOT?

Ученым в настоящее время неизвестен основной механизм, ответственный за массовое высвобождение энергии, демонстрируемое тасманским дьяволом LFBOT.