Паразиты манипулируют хозяевами, используя украденные гены, показали исследования

Ученые из Центра исследований динамики биосистем RIKEN открыли удивительный метод, который паразиты используют для манипулирования своими хозяевами: украденные гены, приобретенные посредством горизонтального переноса генов. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показывает, что паразиты обладают способностью манипулировать поведением хозяина ради собственного выживания и размножения.

Один из примеров такой манипуляции можно увидеть на червях из конского волоса. Эти черви рождаются в воде и переносят их на сушу с помощью водных насекомых. Достигнув своих наземных хозяев, таких как сверчки или богомолы, черви манипулируют своим поведением, чтобы в конечном итоге вернуться в воду, где они смогут продолжить свой жизненный цикл. Хотя предыдущие исследования предполагали использование паразитами молекулярной мимикрии, точный механизм этого явления остается неясным.

Чтобы пролить свет на эту тему, исследователи изучили экспрессию генов у червя конского волоса Chordodes, когда он манипулировал своим хозяином-богомолом. Они обнаружили, что во время манипуляций червь более интенсивно экспрессирует более 3,000 генов, что указывает на выработку белков, влияющих на нервную систему хозяина. Напротив, экспрессия генов в мозге богомолов осталась неизменной по сравнению с неинфицированными богомолами.

Затем исследователи обратили свое внимание на происхождение генов, участвующих в манипулировании хозяином. Они обнаружили, что многие гены конского волосяного червя удивительно похожи на гены, обнаруженные у богомолов. Это говорит о том, что гены были приобретены в результате горизонтального переноса генов — процесса, при котором гены передаются между организмами без размножения. Горизонтальный перенос генов может иметь значительные эволюционные последствия, позволяя организмам быстро приобретать новые гены или функции.

Дальнейший анализ подтвердил идею о том, что молекулярная мимикрия, наблюдаемая у волосатых червей, является результатом горизонтального переноса генов от богомолов. Исследователи обнаружили, что ключевые гены, участвующие в манипулировании хозяином, совпадают с таковыми у богомолов, но отсутствуют или отличаются у видов конских волосяных червей, которые не используют хозяев-богомолов. Эти гены мимикрии, особенно те, которые связаны с нейромодуляцией, привлечением света и циркадными ритмами, по-видимому, играют жизненно важную роль в манипуляциях с хозяином.

Горизонтальный перенос генов широко наблюдался у бактерий как механизм развития устойчивости к антибиотикам. Открытие этого процесса у многоклеточных организмов дает ценную информацию об эволюции. Исследователи надеются использовать волосяного червя в качестве модели для дальнейшего изучения горизонтального переноса генов и улучшения нашего понимания эволюционной адаптации.

источники:

– Оригинальное исследование: Современная биология: «Горизонтальный перенос генов обеспечивает поведенческую мимикрию и обеспечивает скрытую адаптацию у паразитических нематоморфов».

– Центр исследования динамики биосистем RIKEN: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/