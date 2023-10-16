Скопление молодых звезд вблизи черной дыры бросает вызов теориям звездообразования

Исследователи обнаружили, что звездное скопление IRS13, расположенное вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре нашей галактики, намного моложе, чем считалось ранее. Это открытие бросает вызов существующим теориям о звездообразовании вблизи черных дыр и предлагает новое понимание истории и будущего нашей галактики.

Международная исследовательская группа под руководством доктора Флориана Пайскера из Кёльнского университета проанализировала данные нескольких телескопов за несколько десятилетий, чтобы детально изучить звездное скопление IRS13. Они обнаружили, что звездам в скоплении всего несколько сотен тысяч лет, что намного моложе, чем ожидалось.

Присутствие такого количества молодых звезд вблизи сверхмассивной черной дыры противоречит тому, что предсказывают современные теории. Излучение высоких энергий и приливные силы должны затруднить существование молодых звезд в этом регионе. Однако команда предполагает, что IRS13 имел турбулентное образование, на которое повлияли такие факторы, как трение с межзвездной средой, столкновения с другими звездными скоплениями и его внутренняя динамика. Гравитация черной дыры в конечном итоге захватила скопление, что привело к образованию головной ударной волны и спровоцировало дальнейшее звездообразование.

В исследовании также использовался космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), который предоставил спектр Галактического центра, свободный от атмосферных помех. Этот спектроскопический анализ выявил наличие водяного льда, обычно встречающегося вокруг молодых звездных объектов, что предоставило дополнительные доказательства молодого возраста звезд вблизи черной дыры.

Доктор Михал Заячек, ученый из Университета Масарика, отметил, что IRS13 содержит ключ к пониманию происхождения плотного звездного населения в центре нашей галактики. Результаты показывают, что очень молодые звезды могли образоваться в звездных скоплениях, подобных IRS13, вблизи сверхмассивной черной дыры.

Это исследование бросает вызов предыдущим предположениям о звездообразовании вблизи черных дыр и открывает возможности для дальнейшего изучения связи между непосредственным окружением черной дыры и областями на расстоянии нескольких световых лет.

источники:

– Название исследования: «Испаряющееся массивное встроенное звездное скопление IRS 13 вблизи Стрельца А*». I. Обнаружение большой популяции пылевых объектов в скоплении IRS 13»

- Астрофизический журнал

– Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST)

– Определение черной дыры.

- Определение космического телескопа Джеймса Уэбба

- Определение Астрофизического журнала

– Определение Млечного Пути