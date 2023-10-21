Наблюдение сталкивающихся нейтронных звезд: решение проблемы Хаббла

Астрофизики предложили новый метод устранения несоответствий в измерении скорости расширения Вселенной, широко известный как «Натяжение Хаббла». Астрофизическое сообщество борется с «кризисом в космологии», поскольку существуют противоречия в измерении скорости расширения, также известной как постоянная Хаббла. Это несоответствие возникает из-за лестницы космических расстояний, где астрономы используют разные методы для измерения относительных расстояний в более длинных масштабах.

В недавнем исследовании международная группа астрофизиков предложила новый подход к измерению космического расширения путем наблюдения за сталкивающимися нейтронными звездами, также известными как килоновые. Исследователи утверждали, что, изучая эти события, они смогут получить последовательные измерения постоянной Хаббла и решить проблему напряжения Хаббла.

Галактики во Вселенной удаляются друг от друга со все возрастающей скоростью из-за расширения самого пространства. Наблюдения Эдвина Хаббла в начале 20 века показали, что чем дальше находится галактика, тем быстрее она удаляется. Это побудило учёных попытаться измерить постоянную Хаббла, которая отражает скорость расширения Вселенной.

Команда исследователей предположила, что изучение сталкивающихся нейтронных звезд, которые приводят к взрывам килоновых звезд, может дать ценную информацию об измерении расстояний в космосе. Анализируя эти взрывы, они обнаружили замечательную симметрию, которую можно использовать в качестве нового метода измерения расстояний.

Это предложение основано на предыдущих исследованиях, которые продемонстрировали сферическую симметрию взрывов килоновых и их корреляцию с фундаментальной физикой. Выводы команды могут иметь потенциальное значение для точного измерения возраста Вселенной.

В заключение, наблюдая за сталкивающимися нейтронными звездами, астрофизики надеются устранить продолжающееся несоответствие в измерении скорости расширения Вселенной и согласовать Хаббловское напряжение. Этот новый метод измерения расстояний может привести к более точным оценкам постоянной Хаббла и открыть новое понимание природы космоса.

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