Фотография недели, сделанная космическим телескопом «Хаббл», демонстрирует очаровательную NGC 3156, линзовидную галактику, расположенную между эллиптической и спиральной галактикой. NGC 73, расположенная примерно в 3156 миллионах световых лет от Земли в созвездии Секстанов, представляет собой небесное чудо, которое стоит изучить.

Секстанс, малое экваториальное созвездие, в котором находится NGC 3156, имеет историческое значение. Названное в честь секстанта, инструмента, используемого для навигации, это созвездие уходит корнями гораздо раньше, чем в 18 век. Исламские учёные разработали астрономические секстанты за столетия до изобретения навигационных секстантов, используя эти инструменты для измерения углов на небе. Примечательно, что Улугбек из династии Тимуридов построил огромный секстант радиусом 36 метров в пятнадцатом веке в Самарканде, Узбекистан, демонстрируя древнее применение этого астрономического инструмента.

В современной астрономии секстанты были заменены более точными инструментами, используемыми для позиционирования звезд и небесных объектов. Несмотря на этот сдвиг, NGC 3156 тщательно изучалась, уделяя особое внимание ее шаровым скоплениям, недавнему звездообразованию и даже воздействию сверхмассивной черной дыры в ее центре, которая пожирает окружающие звезды.

Секстант в контексте навигационных инструментов является ценным инструментом для определения широты во время морской и воздушной навигации. Этот точный прибор, имеющий форму одной шестой круга, использует телескоп и отражающие зеркала для измерения угла между небесным объектом, например звездой или луной, и горизонтом. Наблюдая за высотой этих небесных тел, моряки и авиаторы могут точно определить их местоположение на Земле. Секстанты сыграли решающую роль в прокладке курсов на огромных и необозначенных участках океана или неба.

NGC 3156 предлагает завораживающий взгляд на чудеса Вселенной. Сочетая историческое значение с современными открытиями, эта линзовидная галактика продолжает очаровывать астрономов и вдохновлять на дальнейшие исследования космоса.

источники:

– Фотография недели, сделанная космическим телескопом Хаббл

- Историческое значение секстанов

— Обсерватория Улугбека в Самарканде

– Современная астрономия и NGC 3156.

– Определение секстанта