Таймлапс показывает эволюцию звездной системы

Новое видео, собранное на основе данных рентгеновской обсерватории Чандра за 20 лет, раскрывает эволюционирующую природу звездной системы Эта Киля. Эта звездная система пережила «Великое извержение» в 1838 году, и следы этого события можно увидеть и сегодня. Таймлапс-видео демонстрирует динамичную среду вокруг двух звезд системы.

Рентгеновская обсерватория «Чандра», запущенная в 1999 году, наблюдала различные космические явления в рентгеновском диапазоне, предоставляя ценную информацию о звездообразовании и черных дырах. Эта Киля, расположенная примерно в 7,500 световых годах от Земли, является частью созвездия Киля. Таймлапс-видео включает кадры, снятые в 1999, 2003, 2009, 2014 и 2020 годах, на которых показаны две звезды, излучающие высокоэнергетические рентгеновские лучи, представленные синим светом в центре структуры. Окружающие оранжевые кусочки также являются результатом ярких рентгеновских лучей, исходящих из туманного газового облака, окружающего звезды.

Исследователи измерили расширение рентгеновской оболочки, окружающей Эта Киля, и окружающих ее газовых облаков. Они пришли к выводу, что рентгеновская оболочка, скорее всего, образовалась во время Великого извержения 1840-х годов, когда Эта Киля выбросила значительное количество материала. В результате выброса образовались газовые облака, известные как туманность Гомункула. Исследователи также предполагают, что слабая рентгеновская оболочка, сама туманность Гомункул и яркое внутреннее кольцо Эта Киля возникли в результате извержений звездной системы.

Группа исследователей предположила, что Великое извержение состояло из двух отдельных взрывов: выброса газа низкой плотности, испускающего рентгеновские лучи, за которым последовал выброс плотного газа, образующего туманность Гомункул. Они также предполагают, что Великое извержение могло быть вызвано слиянием звезд, предполагая, что Эта Киля когда-то была тройной звездной системой.

Будущие наблюдения могут дать дополнительную информацию о происхождении взрыва. Между тем, замедленное видео предлагает захватывающий взгляд на динамическую природу космоса. Это позволяет зрителям увидеть меняющуюся среду звездной системы Эта Киля, которую обычно наблюдают на неподвижных стерильных изображениях.

Источник: Астрофизический журнал (URL не указан).