Динамическая среда Эта Киля, обнаруженная в замедленной съемке рентгеновской обсерватории Чандра

Рентгеновская обсерватория «Чандра», запущенная в 1999 году, предоставила захватывающее представление о космосе благодаря своим наблюдениям на длинах волн рентгеновского излучения. Среди его открытий — звездная система Эта Киля, в которой в 19 веке произошло важное событие, известное как «Великое извержение». Теперь с использованием данных Чандры за два десятилетия было создано замедленное видео, демонстрирующее динамичную среду, окружающую две звезды Эта Киля.

Эта Киля, расположенная примерно в 7,500 световых годах от Земли, известна своей потрясающей туманностью Киля, которая была показана на одном из первых изображений, полученных космическим телескопом Уэбба. Таймлапс-видео составлено из кадров Чандры, снятых в 1999, 2003, 2009, 2014 и 2020 годах. На нем показаны две звезды, излучающие высокоэнергетические рентгеновские лучи, изображенные в виде синего света в центре, а окружающие оранжевые области представляют собой яркие рентгеновские лучи туманного газового облака, окутывающего звезды.

Недавно группа исследователей опубликовала исследование в Астрофизическом журнале, в котором они непосредственно измерили расширение рентгеновской оболочки, окружающей Эта Киля и ее объемистые газовые облака. Они идентифицировали слабый рентгеновский снаряд как взрывную волну Великого извержения в 1840-х годах. Эта находка дает новое понимание истории Эта Киля, проливая свет на ранее неизвестный аспект.

Во время Великого извержения Эта Киля выбросила значительное количество материала, выбросив массу от 10 до 45 раз превышающую массу Солнца. Этот материал сформировал сферические газовые облака, известные как туманность Гомункула. Исследователи обнаружили, что рентгеновская оболочка, окружающая звездную систему, вероятно, возникла в результате Великого извержения, как и туманность Гомункул. Форма раковины указывает на то, что она, вместе с Гомункулом и ярким внутренним кольцом, возникла в результате извержений в звездной системе.

Команда предположила, что Великое извержение, вероятно, представляло собой два отдельных взрыва: сначала выброс газа низкой плотности, испускавший рентгеновские лучи, а затем выброс плотного газа, который сформировал туманность Гомункул. Кроме того, они предположили, что Великое извержение могло быть вызвано слиянием звезд, указывая на то, что Эта Киля когда-то была тройной звездной системой, прежде чем стать двойной системой, которой она является сегодня.

Хотя замедленное видео представляет собой захватывающую демонстрацию динамической природы космоса, будущие наблюдения могут дать дальнейшее понимание истоков Великого извержения. Тем не менее, это видео служит захватывающим визуальным представлением, демонстрирующим удивительную среду, окружающую Эта Киля.

источник:

– Рентгеновская обсерватория Чандра

– Космический телескоп Уэбба

- Астрофизический журнал