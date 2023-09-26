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Прорывы в изучении экзопланетной системы TRAPPIST-1

ByГабриэль Бота

сентябрь 26, 2023
Прорывы в изучении экзопланетной системы TRAPPIST-1

Исследователи из Университета Монреаля добились значительного прогресса в понимании экзопланетной системы TRAPPIST-1. Эта система, состоящая из семи экзопланет размером с Землю, уже давно интригует ученых и вселяет надежды на обнаружение потенциально обитаемой среды за пределами нашей Солнечной системы.

Команда, возглавляемая докторанткой Оливией Лим, использовала космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) для наблюдения за TRAPPIST-1 b, экзопланетой, вращающейся по орбите ближе всего к звезде системы. Эти наблюдения были частью крупнейшей программы генеральных наблюдателей (GO) под руководством Канады в течение первого года работы JWST. Исследователи также наблюдали еще три планеты в системе: TRAPPIST-1 c, g и h.

Используя технику трансмиссионной спектроскопии, исследователи проанализировали свет центральной звезды, проходящий через атмосферу TRAPPIST-1 b во время транзита. Это позволило им идентифицировать молекулы и атомы, присутствующие в атмосфере экзопланеты.

Одним из ключевых выводов исследования стала значительная роль звездного загрязнения, которое относится к влиянию собственных особенностей звезды на измерения атмосферы экзопланеты. Команда нашла убедительные доказательства того, что звездное загрязнение формирует спектры передачи TRAPPIST-1 b и, вероятно, других планет в системе. Звездная активность, такая как темные пятна, яркие факелы и вспышки, может создавать «призрачные сигналы», которые могут сбить с толку наблюдения за атмосферой экзопланеты.

Исследование подчеркивает важность учета звездного загрязнения при планировании будущих наблюдений экзопланетных систем. Это особенно важно для таких систем, как TRAPPIST-1, которая вращается вокруг звезды красного карлика, известной своей активной природой.

Дальнейший анализ системы TRAPPIST-1 все еще продолжается, и ожидается, что дополнительные наблюдения и данные улучшат наше понимание этих интригующих экзопланет и их потенциальной обитаемости.

источники:
- Письма астрофизического журнала

By Габриэль Бота

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