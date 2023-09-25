«Мерцание звезд»: 3D-моделирование и звук раскрывают тайны внутри

Ученые Северо-Западного университета сделали революционное открытие в изучении звезд. Впервые они разработали 3D-моделирование, которое исследует пульсацию энергии от ядра массивной звезды к ее внешней поверхности. Эти симуляции позволяют по-новому взглянуть на присущее звездам «мерцание».

Звезды мерцают не только из-за отклонения звездного света в нашей атмосфере, но и из-за ряби волн газа на их поверхности. Однако эти волны незаметны для современных телескопов. Моделирование, проведенное командой Северо-Западного университета, позволило им впервые определить природное мерцание звезд.

Кроме того, команда преобразовала эти волны в звук, позволив слушателям услышать внутреннюю часть звезды и ощутить ее естественное мерцание. Этот прорыв открывает новые возможности для понимания процессов, происходящих глубоко внутри звезд.

У всех звезд есть зона конвекции — турбулентная область, где газы бурлят и выталкивают тепло наружу. Конвекция внутри звезд аналогична процессу, вызывающему грозы: охлажденный воздух опускается, нагревается и снова поднимается. Этот процесс генерирует волны, которые заставляют звездный свет тускнеть и становиться ярче, создавая едва заметное мерцание.

Команда стремилась смоделировать скрытую конвекцию в ядрах массивных звезд. Основываясь на предыдущих исследованиях и включая всю соответствующую физику, их моделирование точно предсказывает, как меняется яркость звезды в зависимости от волн, генерируемых конвекцией.

Чтобы изолировать волны, которые достигают поверхности и создают мерцание, команда разработала фильтр, который описывает, как волны отражаются внутри симуляций. Этот метод «звукоизоляции» позволяет им точно измерить, как конвекция ядра генерирует волны и как они влияют на яркость звезды.

Кроме того, исследователи применили свой фильтр к измеренным волнам, выходящим из конвективного ядра, точно описывая, как звезда меняет эти волны. Затем они разработали другой фильтр того, как волны должны отражаться внутри настоящей звезды. Применив этот фильтр, они создали модели, показывающие, как будут выглядеть волны, если смотреть в мощный телескоп.

Продвигая свои выводы еще дальше, команда преобразовала эти симуляции в звук, увеличив частоты волн, чтобы сделать их слышимыми. Разные звуки соответствуют волнам, производимым яркими звездами разного размера.

Это новаторское исследование не только предлагает новое понимание внутреннего устройства звезд, но и открывает возможности для будущих космических телескопов наблюдать центральные области, где формируются элементы, необходимые для жизни.

источники:

– Северо-Западный университет

– Природная астрономия