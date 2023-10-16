Важность физической подготовки с возрастом

В современном беспокойном мире легко пренебречь своим физическим здоровьем. Однако с возрастом приоритет физической подготовки становится все более важным. Регулярные физические упражнения и тренировки с отягощениями могут помочь в борьбе с возрастной потерей мышечной массы и улучшить общее качество жизни.

Саркопения, возрастная потеря мышечной функции и массы, поражает значительную часть пожилого населения во всем мире. Это состояние связано с повышенным риском падений, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и других проблем со здоровьем.

Исследования показали, что включение тренировок с отягощениями в программу упражнений может помочь замедлить скорость мышечного сокращения и даже предотвратить некоторую потерю мышечной функции. Наращивание мышечной силы имеет решающее значение в борьбе с саркопенией. Последние данные свидетельствуют о том, что низкая мышечная сила является ключевым фактором, способствующим развитию этого заболевания.

Тренировки с отягощениями не обязательно должны быть интенсивными или экстремальными. Это может быть просто ходьба по лестнице или перенос продуктов. Регулярно занимаясь физической активностью, вы можете улучшить мышечную силу, выносливость и общую физическую форму.

Регулярные физические упражнения также могут оказать положительное влияние на вашу повседневную жизнь. Это поможет вам выполнять повседневные задачи, не чувствуя физического утомления. Кроме того, физическая активность может создать незабываемые воспоминания о ваших близких, которые иначе вы, возможно, не смогли бы пережить.

Никогда не поздно начать уделять приоритетное внимание своему физическому здоровью. Включение тренировок с отягощениями в свой распорядок дня может помочь вам сохранить мышечную силу и улучшить общее качество жизни с возрастом.

источники:

– Закари Гиллен, физиолог ЛФК и сертифицированный специалист по силовой и физической подготовке.

– Исследование возрастной потери мышечной функции и массы: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25339915

– Информация о саркопении: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5759630/