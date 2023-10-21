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Тренировки с отягощениями для пожилых людей: повышение качества жизни и предотвращение потери мышечной массы

ByВики Ставропулу

Октябрь 21, 2023
Тренировки с отягощениями для пожилых людей: повышение качества жизни и предотвращение потери мышечной массы

С возрастом становится все более важным уделять приоритетное внимание физической форме и здоровью, чтобы поддерживать нашу способность выполнять повседневные задачи, не чувствуя физического истощения. Сохранение физической активности по мере взросления не только улучшает качество нашей жизни, но и позволяет нам продолжать создавать особенные воспоминания с нашими близкими. Одним из эффективных методов поддержания физической функции и предотвращения возрастной потери мышечной массы являются тренировки с отягощениями.

Тренировка с отягощениями, также известная как силовая тренировка, включает в себя выполнение упражнений, которые заставляют мышцы преодолевать сопротивление. Оно может принимать различные формы и персонализироваться в соответствии с потребностями человека по мере его старения. Включение тренировок с отягощениями в нашу программу тренировок может помочь в борьбе с естественным снижением мышечной функции и массы, которое происходит с возрастом и известное как саркопения. Саркопения связана с повышенным риском падений, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и других проблем со здоровьем.

Недавние исследования показывают, что низкая мышечная сила является важным фактором, способствующим саркопении. Следовательно, реализация правильной программы тренировок с отягощениями, направленной на улучшение силы, имеет важное значение для борьбы с этим снижением или обращения вспять. Было доказано, что регулярные силовые тренировки с умеренными и тяжелыми весами эффективны в предотвращении саркопении и считаются безопасными, если выполнять их правильно. Тем не менее, важно обращаться за советом к квалифицированным специалистам, таким как персональные тренеры или специалисты по силовой и физической подготовке, чтобы обеспечить правильную форму и технику.

По данным Национальной ассоциации силы и физической подготовки, пожилые люди должны заниматься силовыми тренировками два-три дня в неделю. Тренировки должны включать упражнения, задействующие несколько суставов на основную группу мышц, с повторениями от 12 до 50 в подходе. Интенсивность должна быть установлена ​​в пределах от 85% до 24% от индивидуального максимума за одно повторение. Между подходами рекомендуется отдыхать в течение двух-трех минут, что дает достаточно времени для восстановления. Пожилым людям рекомендуется выполнять эту программу два-три дня в неделю с интервалом от 48 до XNUMX часов между сеансами.

Реализация программы тренировок с отягощениями, адаптированной к вашим потребностям и целям, может значительно увеличить силу и способствовать поддержанию здоровья мышц и костей с возрастом. Хотя приведенные выше рекомендации представляют собой основу, консультация с профессионалом позволит составить более индивидуальную программу упражнений. Приоритизация тренировок с отягощениями не только укрепляет мышцы, но и улучшает общее качество жизни и жизненный тонус пожилых людей.

источники:
Тренировка с отягощениями может принимать разные формы. Джейми Грилл/Tetra Images через Getty Images.
Гиллен, З. (2021). Сомневаетесь в тренировках с отягощениями с возрастом? Вот что вам нужно знать. Получено из [источник].

By Вики Ставропулу

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