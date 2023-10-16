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Наука

Важность силовых тренировок с возрастом

ByМамфо Брешиа

Октябрь 16, 2023
Важность силовых тренировок с возрастом

С возрастом людям становится сложнее выполнять определенные физические задачи. Однако уделение приоритетного внимания физической подготовке и здоровью может помочь улучшить общее качество жизни и облегчить выполнение повседневных дел. Физическая активность также может привести к особенным моментам и воспоминаниям с близкими, которые, возможно, были бы невозможны без физической подготовки.

В частности, тренировки с отягощениями играют решающую роль в улучшении мышечной силы. Возрастная потеря мышечной массы, известная как саркопения, является распространенным заболеванием, от которого страдают пожилые люди. Саркопения связана с повышенным риском падений, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и других проблем со здоровьем. Включив тренировки с отягощениями в свой распорядок дня, вы можете замедлить скорость мышечного сокращения и даже предотвратить некоторую потерю мышечной массы.

Недавние исследования показывают, что низкая мышечная сила является важным фактором саркопении. Таким образом, эффективный способ борьбы с саркопенией – это правильная программа тренировок с отягощениями, в которой приоритетом является улучшение силы. Доказано, что регулярные силовые тренировки с умеренными и тяжелыми весами эффективны и безопасны для людей всех возрастов, но особенно для пожилых людей.

К сожалению, лишь небольшой процент американцев старше 50 лет занимается силовыми тренировками. Чтобы правильно тренироваться с возрастом, рекомендуется проводить силовые тренировки два-три дня в неделю. Эти тренировки должны включать упражнения, задействующие несколько суставов и основные группы мышц, с количеством повторений от 12 до XNUMX в подходе. Отдых между подходами в течение двух-трех минут также важен, особенно для пожилых людей.

Хотя эти рекомендации представляют собой основу, крайне важно обратиться за советом к квалифицированному специалисту, например, к личному тренеру или специалисту по силовой и физической подготовке, чтобы создать программу упражнений, адаптированную к вашим конкретным потребностям и целям. Соблюдая правильную программу силовых тренировок, вы можете увеличить мышечную силу, улучшить здоровье мышц и снизить риск саркопении и связанных с ней проблем со здоровьем.

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– Определения:
– Тренировка с отягощениями: форма упражнений, которая включает в себя работу с силой или сопротивлением для наращивания силы, выносливости и мышечной массы.
– Саркопения: возрастная потеря мышечной функции и массы.
– Сеты: группа повторений упражнения, выполняемого последовательно без отдыха.
– Повторения: количество раз, когда вы выполняете определенное упражнение.

By Мамфо Брешиа

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