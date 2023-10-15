Станьте свидетелем впечатляющего извержения пароходного гейзера в Йеллоустонском национальном парке

Извержение гейзера Стимбот в Йеллоустонском национальном парке — замечательное зрелище, которое надеются увидеть многие посетители. Кэтлин Рынкевич-Стуби недавно представилась невероятная возможность стать свидетелем этого зрелища, когда извергся самый высокий в мире действующий гейзер, выпустив горячую воду и пар на высоту до 400 футов. Она сняла видео этого события, на котором видно, как из гейзера с силой выбрасывается захватывающий столб пара, сопровождаемый звуком, напоминающим звук реактивного двигателя.

Гейзер Steamboat, расположенный в бассейне гейзеров Норрис, в настоящее время находится в самом активном периоде, когда-либо зарегистрированном. В отличие от предсказуемых извержений Старого Верного, извержения Парохода крайне непредсказуемы, что делает его неуловимым явлением, которое можно увидеть. Тем не менее, есть признаки, на которые посетители могут обратить внимание, чтобы увеличить свои шансы увидеть Пароход во всей его красе.

Майк Поланд, геофизик-исследователь и руководитель Йеллоустонской вулканической обсерватории, объяснил различные фазы типичного извержения Парохода. Начальная фаза, известная как водная фаза, длится несколько минут и включает в себя выброс воды на высоту от 300 до 400 футов. После этого гейзер переходит в паровую фазу, которая может длиться до 24 часов с уменьшением интенсивности. На видео, снятом Рынкевичем-Стуби, запечатлена паровая фаза извержения, что указывает на то, что оно было снято вскоре после завершения водной фазы.

Каждый гейзер в Йеллоустоне имеет свою уникальную индивидуальность и график извержений. В то время как извержения Old Faithful происходят регулярно, извержения Steamboat совершенно случайны. Ученые предполагают, что непредсказуемость Steamboat может быть связана с отсутствием изоляции от окружающей среды, в отличие от гейзеров, таких как Old Faithful или Lone Star Geyser. Несмотря на обширные исследования, механизмы извержений гейзеров, включая различия между нестабильными гейзерами, такими как Пароход, и предсказуемыми, такими как Старый Служащий, остаются загадкой.

Что касается будущих извержений Парохода, то их невозможно предсказать с уверенностью. Это могло произойти в любой момент или пройти несколько лет до следующего извержения. К счастью, сейчас Steamboat переживает более активный период, чем когда-либо прежде. В 2023 году гейзер извергался уже семь раз, отмечая рост активности по сравнению с предыдущими годами. Однако причины этих периодов высокой активности остаются неизвестными.

Хотя ученые провели исследования, чтобы выяснить причины частых извержений Парохода, однозначных ответов так и не появилось. В качестве потенциальных объяснений рассматривались изменения в водопроводной системе гейзера и внешние факторы, такие как осадки, землетрясения и уровень грунтовых вод. Тем не менее, необходимо гораздо больше исследований, чтобы полностью понять сложную динамику гейзеров.

Несмотря на недавний всплеск извержений, частота извержений Парохода за последние несколько лет снизилась. Хотя в 20 году произошло 2021 извержений, а в 11 году — 2022, ожидается, что к концу 2023 года их может быть всего 10. Причины пика извержений в 2019 и 2020 годах и последующего спада остаются неясными.

Чтобы увеличить шансы стать свидетелями извержения Парохода, посетители должны сохранять бдительность в отношении признаков надвигающейся активности. Увеличение количества мелких извержений, при которых извержения воды варьируются от нескольких футов до десятков футов, указывает на приближение крупного извержения. Однако эти незначительные высыпания могут сохраняться в течение нескольких дней или даже недель, прежде чем произойдет устойчивое значительное извержение. Кроме того, известно, что во время крупных извержений Пароход осушает близлежащий источник Цистерны.

Хотя не существует определенного графика извержения Парохода, оказавшись в нужном месте в нужное время, вы можете получить замечательные и незабываемые впечатления. Независимо от того, повезет ли вам стать свидетелем великолепного извержения или придется терпеливо ждать следующего, впечатляющая сила пароходного гейзера продолжает очаровывать посетителей Йеллоустонского национального парка.

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Гейзеры: Гейзеры — это горячие источники, которые периодически выбрасывают воду и пар в воздух из-за подземной вулканической активности.

Гейзеры — это горячие источники, которые периодически выбрасывают воду и пар в воздух из-за подземной вулканической активности. Пароходный гейзер: Гейзер Steamboat — самый высокий действующий гейзер в мире, расположенный в Йеллоустонском национальном парке.

Гейзер Steamboat — самый высокий действующий гейзер в мире, расположенный в Йеллоустонском национальном парке. Старый Верный: Old Faithful — известный и предсказуемый гейзер в Йеллоустонском национальном парке, который извергается примерно каждые 90 минут.

Old Faithful — известный и предсказуемый гейзер в Йеллоустонском национальном парке, который извергается примерно каждые 90 минут. Йеллоустонская вулканическая обсерватория: Йеллоустонская вулканическая обсерватория — научно-исследовательский центр, который отслеживает вулканическую и сейсмическую активность в Йеллоустонском национальном парке.

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