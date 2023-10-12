Новый метод оценки состояния позволяет делать эффективные прогнозы без подробностей базовой модели

Математики из Института аэрокосмических исследований Университета Торонто разработали новый метод оценки состояния, позволяющий делать эффективные прогнозы без необходимости вдаваться в детали базовой модели. Проект, о котором сообщается в журнале Nature, представляет собой значительный прогресс в области оценки состояния.

Оценка состояния — важнейший метод, используемый в различных приложениях, таких как мониторинг промышленных процессов и отслеживание самолетов в полете. Он предполагает описание состояния объекта или системы с использованием доступных данных. Однако традиционные методы требуют знания базовой модели, которая не всегда может быть доступной или точной.

Метод, разработанный Кевином Курсом и Прасантом Наиром, основан на байесовском выводе — статистическом подходе, который использует априорную информацию о системе и уточняет ее новыми данными. Предыдущие попытки применить байесовский вывод для оценки состояния требовали больших вычислительных ресурсов. Чтобы преодолеть эту проблему, Курс и Наир использовали стохастические аппроксимации, позволяющие проводить параллельные вычисления и эффективные прогнозы.

Методика оценки состояния, предложенная исследователями, имеет потенциальные последствия для широкого спектра областей, где точное прогнозирование имеет важное значение. Согласовывая шум данных и математические модели, этот метод обеспечивает надежные оценки состояния системы, не требуя детальных знаний базовой модели.

Разработка этого эффективного метода оценки состояния знаменует собой значительный прогресс в этой области, позволяя делать более точные прогнозы и повышать безопасность и эффективность различных процессов.

источники:

– Кевин Курс и др., Оценка состояния физической системы с неизвестными определяющими уравнениями, Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06574-8

– Брендан Кейт, Методика определения состояния системы только по данным, Природа (2023). DOI: 10.1038/d41586-023-03070-x