Метеоритный дождь Ориониды: небесное зрелище

На этой неделе метеорный поток Ориониды привлечет внимание наблюдателей, поскольку он достигнет пика активности. В ночь с 21 на 22 октября Земля пройдет сквозь пылевое облако, которое когда-то составляло хвост кометы Галлея. Это событие дает возможность наблюдать до 20 метеоров в час из темного места.

Названные в честь созвездия Ориона, метеоры Ориониды, по-видимому, происходят из этого небесного образования. Те, кто проживает в южном полушарии, будут иметь выгодный вид, поскольку в это время года радиант расположен выше на северном небе.

Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды не требуется никакого специального оборудования, достаточно лишь теплой одежды и немного терпения. Рекомендуется провести под звездами час или больше, так как это позволит вашим глазам привыкнуть к темноте и увеличит ваши шансы обнаружить даже самые слабые метеоры.

На представленной карте показан вид на юго-восток из Лондона в 03.00:22 BST XNUMX октября. В этот момент радиант метеорного дождя достигнет разумной высоты в небе. Метеоры можно наблюдать в любом направлении из этой точки фокуса.

Наблюдение за этим космическим зрелищем является унизительным напоминанием о необъятности и красоте Вселенной. Так что назначьте свидание с ночным небом и приготовьтесь удивиться чуду метеоритного дождя Ориониды.

источники:

– Метеорный поток Ориониды достигнет пика своей активности на этой неделе.

– Назван в честь созвездия Ориона.

– Земля пройдет через центральные части пылевого облака, которое когда-то было частью хвоста кометы Галлея.

– Во время пика из темного места можно увидеть до 20 метеоров в час.

- Вид на юго-восток со стороны Лондона в 03.00:22 BST XNUMX октября.

– Радиант находится на севере неба из южного полушария, что облегчает наблюдение.

– Никакого специального оборудования не требуется, только теплая одежда и терпение.

– Проведя час или более под звездами, вы увеличиваете вероятность увидеть более слабые метеоры.

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