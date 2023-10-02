Король северного неба: исследование созвездия Цефея

Цефей, царь Эфиопии в греческой мифологии, на этой неделе окажется в центре ночного неба. Хотя оно может быть тусклым, это северное созвездие относительно легко обнаружить из-за его непосредственной близости к Кассиопее, культовому созвездию W-образной формы, представляющему жену Цефея.

Если смотреть примерно на юг от Лондона и вверх по направлению к зениту, карта иллюстрирует вид Цефея в течение недели. Самая яркая звезда в этом созвездии — Альдерамин, расположенная на расстоянии 49 световых лет от Земли. Интересно, что из-за прецессии полюса вращения Земли Альдерамин будет функционировать как Полярная звезда в 7500 году.

Однако самой значимой звездой Цефея является Дельта Цефея, расположенная примерно в 887 световых годах от нас. В 1784 году молодой астроном Джон Гудрик сделал революционное открытие, касающееся дельты Цефеи. Он заметил, что эта звезда испытывает регулярные и повторяющиеся изменения яркости. Это открытие вызвало в то время большое волнение, поскольку эти переменные звезды вызвали большой интерес в астрономическом сообществе.

Гудрик усердно следил за изменениями Дельты Цефеи почти каждую ночь до конца года. Сегодня эта звезда служит прототипом класса переменных звезд, известных как переменные цефеиды. Уникальной характеристикой этих звезд является то, что период их пульсации можно использовать для определения их абсолютной яркости, что делает их неоценимыми при измерении расстояний во Вселенной.

К сожалению, положение Цефея в ночном небе делает его невидимым из большинства мест южного полушария.

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- Никто.