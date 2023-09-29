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Light Bio получила разрешение на продажу светящихся в темноте петуний

ByМамфо Брешиа

сентябрь 29, 2023
Light Bio получила разрешение на продажу светящихся в темноте петуний

Light Bio, биотехнологический стартап из Айдахо, получил разрешение Министерства сельского хозяйства на продажу генно-инженерных биолюминесцентных петуний в Соединенных Штатах. Вдохновленные природными биолюминесцентными организмами, такими как насекомые, морские обитатели и грибы, петунии Light Bio светятся, когда люциферин, продукт фермента люциферазы, взаимодействует с кислородом. Этот уникальный световой эффект очаровывал людей на протяжении многих лет, напоминая очаровательное свечение светлячков и медуз.

Основатели Light Bio Карен Саркисян и Кейт Вуд, имеющие опыт работы в области синтетической биологии и химии соответственно, посвятили значительную часть своей карьеры изучению биолюминесценции. Саркисян ранее работал над внедрением светоизлучающих ферментов в растения табака, а Вуд в 1980-х годах помог создать первое генно-инженерное растение, светящееся в темноте, хотя для этого требовалось применение специального химического вещества. Со временем Саркисян и Вуд обнаружили способ заставить растения самостоятельно излучать свет, сосредоточив внимание на молекуле, называемой кофейной кислотой.

У растений кофейная кислота способствует построению клеточных стенок, а у грибов она превращается в люциферин. Компания Light Bio использовала этот процесс, внедрив в растения петунии неомицинфосфотрансферазу II (NPTII), ген, ответственный за преобразование кофейной кислоты в люциферин. В результате получился обычный домашний цветок, который излучает собственный неоновый зеленый свет ночью или в отсутствие света.

После проведения исследований, чтобы определить, будут ли петунии Light Bio привлекать больше вредителей, чем обычные петунии, Министерство сельского хозяйства 6 сентября одобрило продажу этих светящихся в темноте цветов. Хотя это потрясающая новость для 10,000 XNUMX человек в списке ожидания Light Bio, существуют опасения, что биолюминесцентные растения могут нарушить местные экосистемы. Тем не менее, Light Bio решила эти проблемы, отметив, что петунии обычно выращиваются в контролируемых условиях, таких как дома, предприятия или ботанические сады. В этих условиях используемое искусственное освещение намного превосходит свет, излучаемый биолюминесцентными петуниями.

В целом, разрешение Light Bio на продажу светящихся в темноте петуний знаменует собой важную веху в области генно-инженерных растений. Их инновации и преданность биолюминесценции могут привнести уникальные эстетические элементы в жизнь людей, а также вызвать разговоры о влиянии генетически модифицированных организмов на окружающую среду.

источники:
- Департамент сельского хозяйства
– Свет Био

By Мамфо Брешиа

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