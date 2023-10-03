НАСА начинает серию испытаний RS-25 для ракетных двигателей SLS

НАСА начало новую серию испытаний двигателей RS-25 5 октября в рамках заключительных сертификационных испытаний перед производством обновленной версии двигателей для ракеты системы космического запуска (SLS). Эти двигатели будут играть решающую роль в обеспечении полетов «Артемиды» на Луну и за ее пределы.

Серия испытаний будет состоять из 12 испытаний, которые планируется провести до 2024 года на испытательном стенде Фреда Хейза, расположенном в Космическом центре НАСА Стеннис в Миссисипи. Целью этих испытаний является сертификация новой конструкции двигателей РС-25, которая сделает их еще более мощными. Испытания являются важным шагом для Aerojet Rocketdyne, ведущего подрядчика двигателей SLS, в производстве двигателей для ракеты SLS, начиная с Artemis V.

Для каждой миссии «Артемиды» потребуется четыре двигателя RS-25 для питания ракеты SLS, создающих тягу более 8.8 миллиона фунтов при старте. Предстоящая серия испытаний будет проводиться по принципу «испытание, как будто ты летаешь», при этом каждое испытание будет длиться не менее 500 секунд, то есть столько же, сколько и запуск.

В серии испытаний будет использоваться экспериментальный двигатель E0525 для сбора данных для окончательного анализа конструкции RS-25. Этот двигатель включает в себя новые ключевые компоненты, такие как сопло, гидравлические приводы, гибкие воздуховоды и турбонасосы. Эти компоненты были разработаны на основе функций первой серии сертификационных испытаний, завершенных в июне.

В серии испытаний будут изучены характеристики двигателя в различных сценариях в диапазоне от 80% до 113% уровней мощности. Новые двигатели РС-25 будут способны развивать мощность до 111% для обеспечения дополнительной тяги. Тестирование до уровня мощности 113% обеспечивает запас эксплуатационной безопасности.

Самое продолжительное испытание в серии запланировано на 650 секунд и будет включать испытание подвеса для проверки способности двигателя поворачиваться и сохранять устойчивость во время полета. Первое испытание 5 октября запланировано на 550 секунд при уровне мощности 111%.

В общей сложности серия испытаний будет включать около 6,350 секунд горячего огня. По завершении кампании ожидается производство 24 новых двигателей РС-25 обновленной конструкции для миссий, начиная с «Артемиды-XNUMX».

Испытания на испытательном стенде Фреда Хейза имеют решающее значение для обеспечения безопасности астронавтов во время будущих запусков. Данные и знания, полученные в ходе миссий «Артемида», также будут способствовать достижению цели НАСА по отправке астронавтов на Марс.

источники:

– Космический центр НАСА Стеннис

– Аэроджет Рокетдайн.

сообщение навигации