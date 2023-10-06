Илон Маск прогнозирует запуск космического корабля и посадку на Марс в течение четырех лет

Во время интервью на Международном астронавтическом конгрессе Илон Маск поделился своим видением межпланетных космических полетов и сделал смелые прогнозы относительно будущего ракеты SpaceX Starship.

Маск выразил некоторое разочарование Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) по поводу сроков восстановления первой ступени системы запуска. Он упомянул, что получение необходимых лицензий может занять «возможно, меньше года», намекая на потенциальные задержки, вызванные регуляторными процессами.

Первая попытка запустить полную комбинацию звездолета и сверхтяжелой ракеты-носителя в 2023 году оказалась неудачной: стартовая площадка получила серьезные повреждения. Предстоящая вторая попытка в настоящее время ожидает одобрения регулирующих органов.

Маск подчеркнул, что для того, чтобы поймать ракету-носитель с помощью рычагов стартовой башни к 2024 году, необходимо обеспечить впечатляющую частоту запусков, что потребует одобрения ФАУ. Однако даже если уловка не произойдет к 2024 году, это не помешает развитию программы Starlink. Маск упомянул, что развертывание спутников Starlink v3 ожидается примерно через год.

В дополнение к этим прогнозам Маск также упомянул амбициозную цель – высадиться на Марсе в течение четырех лет. Для этого потребуется не только успешное функционирование звездолета, но и возможность безопасно приземлиться на поверхность Марса. Маск объяснил временные рамки выравниванием планет как ключевым фактором.

Хотя Маск не предоставил много конкретных подробностей о текущем прогрессе Starship, он упомянул, что извлек уроки из советской ракеты Н1, которая имеет схожие конструкции. Советская ракета на Луну потерпела четыре неудачных запуска, что привело к отмене программы.

В целом, интервью Илона Маска подчеркнуло его стремление расширить границы освоения космоса. Учитывая амбициозные цели по запуску Starship, развертыванию Starlink и высадке на Марс в течение четырех лет, будущие усилия SpaceX, несомненно, будут внимательно отслеживаться.

Источник: Оригинальная статья [автора], [дата]