Новые доказательства столкновения планет-гигантов в далекой Солнечной системе

Группа учёных обнаружила свидетельства столкновения двух планет-гигантов, вращающихся вокруг звезды, похожей на Солнце. Это открытие дает ценную информацию о сложном процессе формирования и миграции планет в экзосолнечных системах. Доказательства этого основаны на двух необычных событиях, наблюдаемых в поведении звезды: внезапном увеличении яркости в инфракрасном диапазоне, за которым последовало затемнение визуального спектра более двух лет спустя.

Рассматриваемая звезда, названная ASASSN-21qj, изначально считалась обычной, пока ее внезапное потускнение не было обнаружено Автоматизированным обзором сверхновых по всему небу. Подобные события затемнения наблюдались и у других звезд, и их обычно приписывали пылевым облакам. Однако исследовательская группа наткнулась на нечто примечательное, когда обнаружила инфракрасные изображения ASASSN-21qj, сделанные до затемнения. Эти изображения показали значительное просветление, совпавшее с последующим затемнением.

На основании инфракрасных наблюдений исследователи подсчитали, что температура объекта, ответственного за просветление, превышала 700°C. Общий поток инфракрасного света звезды увеличился на 4 процента, что указывает на наличие значительного количества материала, распространенного на площади, в 750 раз превышающей Землю. Это исключает возможность того, что планета вызвала просветление.

Команда предполагает, что наблюдаемые события являются последствиями столкновения двух суперземель или мини-нептунов — категорий планет, которые не существуют в нашей Солнечной системе. Столкновение должно было произойти на расстоянии не менее двух астрономических единиц от звезды, чтобы объяснить задержку между начальным увеличением яркости и последующим затемнением. Излучение света во время затемнения предполагает, что вещество не может находиться на расстоянии более 16 астрономических единиц от звезды.

Это открытие проливает свет на хаотичную и динамичную природу формирования и миграции планет в других солнечных системах. Хотя прямое наблюдение за этими событиями остается сложной задачей, совокупные данные ASASSN-21qj дают ценную информацию о процессах, формирующих нашу Вселенную.

источники:

- Оригинальная статья: [Источник]

- Широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь НАСА: [Источник]