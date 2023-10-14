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Новые данные свидетельствуют о том, что загадочные радиовспышки вызваны звездотрясениями

ByВики Ставропулу

Октябрь 14, 2023
Новые данные свидетельствуют о том, что загадочные радиовспышки вызваны звездотрясениями

Астрономы из Токийского университета нашли новые доказательства того, что загадочные вспышки радиосвета, проносящиеся через Вселенную, вызваны звездными землетрясениями. Ранее считалось, что эти всплески, известные как быстрые радиовсплески (FRB), похожи на солнечные вспышки. Однако анализ тысяч вспышек от трех повторяющихся источников FRB выявил поразительное сходство с землетрясениями.

FRB обычно длятся всего миллисекунды и представляют собой чрезвычайно мощные выбросы радиоволн, эквивалентные энергии 500 миллионов Солнц. Из-за своей эфемерной природы их сложно изучать. Но в последние годы астрономы совершили прорыв, обнаружив повторяющиеся источники FRB и даже идентифицировав FRB, исходящий изнутри Млечного Пути, исходящий от магнетара, типа нейтронной звезды с чрезвычайно мощным магнитным полем.

Считается, что магнетары с их огромными магнитными полями искажают форму из-за напряжения между их сильным магнитным внешним притяжением и гравитационным внутренним притяжением, вызванным их плотными звездными ядрами. Это искажение может привести к разрыву магнетара и его сотрясению, что приведет к выбросу мощных вспышек и радиоволн – быстрых радиовсплесков. Это обеспечивает возможное объяснение этих космических извержений.

Для дальнейшего исследования астрономы провели статистический анализ, сравнив распределение энергии и времени почти 7,000 всплесков FRB от трех источников с данными о землетрясениях и солнечных вспышках. Они обнаружили значительное сходство между характером FRB и землетрясениями, например, вероятность возникновения афтершоков и связь с задержкой во времени. Однако подобной корреляции с солнечными вспышками не наблюдалось.

Эти результаты подтверждают возможность того, что звездные землетрясения ответственны за FRB. Хотя могут быть и другие объяснения других источников, понимание природы этих конкретных всплесков может дать представление о звездных землетрясениях, а также о поведении магнетаров и нейтронных звезд в целом. Изучение звездных землетрясений в плотной среде сверхплотных звезд, таких как нейтронные звезды, также может предложить новое понимание материи высокой плотности и фундаментальных законов ядерной физики.

источники:
- Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества

By Вики Ставропулу

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