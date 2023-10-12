Исследование показало, что быстрые радиовсплески вызваны «звездотрясениями» на нейтронных звездах

Ученые из Токийского университета сделали революционное открытие, которое проливает свет на загадочное происхождение быстрых радиовсплесков (FRB). FRB — это чрезвычайно мощные космические явления, которые высвобождают огромное количество энергии менее чем за секунду. С момента своего открытия в 2001 году ученые изо всех сил пытались определить источник этих мимолетных явлений. Однако новое исследование предполагает, что FRB могут быть вызваны «звездотрясениями», происходящими на поверхности нейтронных звезд.

Нейтронные звезды образуются, когда звезда, размер которой примерно в восемь раз превышает размер нашего Солнца, подвергается взрыву сверхновой. Ядро звезды коллапсирует, в результате чего образуется сверхплотная нейтронная звезда. Хотя все нейтронные звезды обладают магнитными полями в миллиарды раз сильнее, чем у Земли, некоторые нейтронные звезды, называемые магнетарами, имеют поля еще сильнее, в тысячу раз мощнее.

Исследователи Токийского университета Томонори Тотани и Юя Цузуки провели обширный анализ почти семи тысяч всплесков от трех разных повторяющихся FRB. Они сравнили эти данные с временно-энергетической корреляцией японских землетрясений и солнечных вспышек, наблюдаемых спутником Hinode.

В отличие от предыдущих исследований, исследователи обнаружили поразительное сходство между данными о быстрых радиовсплесках и данными о землетрясениях. Однако данные показали существенные различия по сравнению с солнечными вспышками. Эти результаты показывают, что нейтронные звезды имеют твердую кору, и внезапные звездные землетрясения, происходящие в этой коре, выделяют огромное количество энергии, которая проявляется в виде быстрых радиовсплесков.

Это исследование дает ценную информацию о сложной природе быстрых радиовсплесков и может проложить путь к будущим исследованиям, которые позволят узнать больше об этих загадочных космических событиях и удивительных свойствах нейтронных звезд.

источники:

– Токийский университет: исследование под названием «Поиск энергетических корреляций между быстрыми радиовсплесками и землетрясениями/солнечными вспышками».

– Спутник Hinode: наблюдения солнечных вспышек