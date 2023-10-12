Starlink от SpaceX запустит услугу прямой связи с постепенным развертыванием

SpaceX в сотрудничестве с T-Mobile собирается запустить революционную услугу, которая будет передавать данные непосредственно на мобильные телефоны с космических спутников. Ожидается, что эта услуга будет внедряться постепенно, а текстовые сообщения станут единственной поддерживаемой функцией в 2024 году. К 2025 году будут доступны услуги голосовой связи и передачи данных, а также функции Интернета вещей (IoT).

Для подключения к услуге Direct to Cell будет использоваться технология LTE, хотя характеристики пропускной способности еще не раскрыты. Однако SpaceX уверяет, что служба передачи данных будет достаточно быстрой для поддержки просмотра веб-страниц. Даже базовые текстовые сообщения окажутся незаменимыми, особенно в чрезвычайных ситуациях. В то время как Apple разработала свое решение для текстовых сообщений, SpaceX планирует предложить универсальное решение, которое работает с любым телефоном с поддержкой 4G и не требует какого-либо дополнительного оборудования.

Новые спутники Starlink будут функционировать как вышки мобильной сотовой связи в космосе, позволяя пользователям подключаться к сети с четким обзором неба. Первоначально пользователи смогут использовать предпочитаемое ими приложение для обмена сообщениями для текстовых сообщений, а дополнительные приложения, такие как Skype, WhatsApp и iMessage, можно будет использовать после активации службы передачи данных.

Starlink уже заключил партнерские отношения с несколькими операторами связи по всему миру, включая Optus, Rogers, KDDI, One NZ, Salt и T-Mobile. Ожидается, что по мере того, как услуга станет полностью функциональной, к ней присоединятся и другие операторы связи.

Покрытие Starlink в первую очередь будет охватывать сушу, озера и прибрежные воды. Тем, кто ищет доступ в Интернет посреди океана, необходимо будет подписаться на морскую услугу Starlink. Сотрудничество с операторами связи позволит Starlink устранить пробелы в покрытии на суше без необходимости в дополнительной инфраструктуре.

Доступность роуминга и его масштабы еще предстоит определить, поскольку каждая страна сохраняет строгий контроль над частотами беспроводной связи. Сотрудничество с операторами связи также позволило SpaceX защитить часть беспроводного спектра, что еще больше поддержало успешную реализацию их услуги Direct to Cell.

источники:

– SpaceX и T-Mobile объединяются для разработки услуги прямой телефонной связи из космоса: https://www.engadget.com/spacex-t-mobile-phone-service-063434999.html

– Starlink от SpaceX будет предлагать услугу «Прямая связь с сотовой связью» с постепенным внедрением: https://www.gsmarena.com/spacexs_starlink_will_offer_direct_to_cell_service_with_gradual_rollout-news-49798.php