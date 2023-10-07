Спутниковые группировки, такие как Starlink, создают проблемы для радиоастрономии, показывают исследования

Спутниковые группировки, такие как Starlink, представляют собой уникальную задачу для радиоастрономии из-за большого количества низкоорбитальных спутников. Хотя эти созвездия дают преимущества для глобальной интернет-связи, они также мешают работе радиотелескопов, предназначенных для захвата изображений с высоким разрешением на низких радиочастотах.

Радиотелескоп Square Kilometer Array (SKA), преследующий множество научных целей, особенно подвержен влиянию спутников Starlink. Целью SKA является изучение различных явлений, в том числе общей теории относительности, распределения нейтрального водорода и атмосфер экзопланет. Благодаря своей способности одновременно захватывать большие участки неба, спутники Starlink присутствуют в большинстве наблюдений СКА, даже в его прототипах.

В недавнем исследовании, основанном на данных Engineering Development Array версии 2 (EDA2), исследователи обнаружили преднамеренные и непреднамеренные радиоизлучения от Starlink. Некоторые из этих излучений затмевают самые яркие объекты на небе на низких частотах. Хотя преднамеренные сигналы можно устранить, исключив их передачу в поля зрения обсерваторий, непреднамеренные излучения представляют собой серьезную проблему. Экранирование низкочастотных излучений, как известно, представляет собой сложную задачу, и любые меры по смягчению последствий будут применяться только к будущим спутникам.

Это не первый случай, когда паразитные радиосигналы от Starlink влияют на радиоастрономию. Предыдущее исследование с использованием LOFAR также выявило непреднамеренные сигналы от нескольких спутников. Поскольку радиотелескопы становятся все более совершенными и чувствительными, решение проблемы радиосветового загрязнения со спутников становится первостепенным.

Столкновение между преимуществами широкого доступа к спутниковому Интернету и необходимостью беспрепятственных радионаблюдений подчеркивает необходимость балансирования приоритетов. Достижение баланса потребует трудных решений относительно удобства спутникового Интернета и развития нашего понимания космоса.

источники:

– Григг, Дилан и др. «Обнаружение преднамеренных и непреднамеренных излучений спутников Starlink в диапазоне частот СКА-Лоу, на площадке СКА-Лоу, с помощью аналога станции СКА-Лоу». Препринт arXiv arXiv:2309.15672 (2023).