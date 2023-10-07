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Спутниковые группировки, такие как Starlink, создают проблемы для радиоастрономии, показывают исследования

ByРоберт Эндрю

Октябрь 7, 2023
Спутниковые группировки, такие как Starlink, создают проблемы для радиоастрономии, показывают исследования

Спутниковые группировки, такие как Starlink, представляют собой уникальную задачу для радиоастрономии из-за большого количества низкоорбитальных спутников. Хотя эти созвездия дают преимущества для глобальной интернет-связи, они также мешают работе радиотелескопов, предназначенных для захвата изображений с высоким разрешением на низких радиочастотах.

Радиотелескоп Square Kilometer Array (SKA), преследующий множество научных целей, особенно подвержен влиянию спутников Starlink. Целью SKA является изучение различных явлений, в том числе общей теории относительности, распределения нейтрального водорода и атмосфер экзопланет. Благодаря своей способности одновременно захватывать большие участки неба, спутники Starlink присутствуют в большинстве наблюдений СКА, даже в его прототипах.

В недавнем исследовании, основанном на данных Engineering Development Array версии 2 (EDA2), исследователи обнаружили преднамеренные и непреднамеренные радиоизлучения от Starlink. Некоторые из этих излучений затмевают самые яркие объекты на небе на низких частотах. Хотя преднамеренные сигналы можно устранить, исключив их передачу в поля зрения обсерваторий, непреднамеренные излучения представляют собой серьезную проблему. Экранирование низкочастотных излучений, как известно, представляет собой сложную задачу, и любые меры по смягчению последствий будут применяться только к будущим спутникам.

Это не первый случай, когда паразитные радиосигналы от Starlink влияют на радиоастрономию. Предыдущее исследование с использованием LOFAR также выявило непреднамеренные сигналы от нескольких спутников. Поскольку радиотелескопы становятся все более совершенными и чувствительными, решение проблемы радиосветового загрязнения со спутников становится первостепенным.

Столкновение между преимуществами широкого доступа к спутниковому Интернету и необходимостью беспрепятственных радионаблюдений подчеркивает необходимость балансирования приоритетов. Достижение баланса потребует трудных решений относительно удобства спутникового Интернета и развития нашего понимания космоса.

источники:
– Григг, Дилан и др. «Обнаружение преднамеренных и непреднамеренных излучений спутников Starlink в диапазоне частот СКА-Лоу, на площадке СКА-Лоу, с помощью аналога станции СКА-Лоу». Препринт arXiv arXiv:2309.15672 (2023).

By Роберт Эндрю

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