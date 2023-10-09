Исследование показывает, что спутники Starlink представляют собой проблему для радиоастрономии

Радиоастрономия и спутниковая связь имеют долгую историю сотрудничества, но бывают случаи, когда их цели противоречат друг другу. Развитие спутниковых группировок, таких как Starlink, состоящих из большого количества спутников на низкой орбите, представляет собой проблему для радиоастрономии.

Недавнее исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, подчеркивает влияние, которое спутники Starlink могут оказать на радиоастрономию. В ходе исследования были проанализированы данные испытаний Square Kilometer Array (SKA), радиотелескопа, предназначенного для захвата изображений высокого разрешения на низких радиочастотах. Поскольку в настоящее время на орбите находится около 5,000 спутников Starlink, а в следующем десятилетии их число может вырасти до 40,000 XNUMX, присутствие этих спутников в небе неизбежно для радиоастрономических наблюдений.

Исследование показало, что спутники Starlink излучают как преднамеренные, так и непреднамеренные радиосигналы, которые могут мешать наблюдениям СКА. Даже без чувствительности полного массива SKA исследователи обнаружили излучения Starlink, которые были ярче, чем самые яркие небесные объекты на низких частотах.

Смягчения преднамеренных сигналов можно добиться с помощью запретных зон, но непреднамеренные выбросы представляют собой более серьезную проблему. Экранировать низкочастотные излучения сложно, и любые реализованные стратегии по смягчению последствий будут применяться только к будущим спутникам Starlink. В исследовании делается вывод, что паразитные сигналы от Starlink могут существенно повлиять на исследовательские цели СКА.

Это не первый случай обнаружения радиосигналов от Starlink. Предыдущее исследование, проведенное другой радиообсерваторией LOFAR, также обнаружило непреднамеренные сигналы от нескольких спутников Starlink. Поскольку радиообсерватории становятся более продвинутыми и чувствительными, решение проблемы радиосветового загрязнения со спутников потребует принятия трудного выбора между удобством спутникового Интернета и исследованием радионеба.

Источник: Вселенная сегодня

Ссылка в журнале: Дилан Григг и др., Обнаружение преднамеренных и непреднамеренных излучений от спутников Starlink в диапазоне частот SKA-Low, на площадке SKA-Low с помощью аналога станции SKA-Low, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.15672.