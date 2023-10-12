Starlink от SpaceX запустит услугу прямой связи с сотовым спутниковым телефоном

Компания Starlink компании SpaceX, известная своим спутниковым интернет-сервисом, объявила о планах предложить услугу спутниковой телефонной связи под названием Direct to Cell. Согласно веб-сайту Starlink, Direct to Cell первоначально будет предоставлять услугу обмена текстовыми сообщениями, начиная с 2024 года, а возможности передачи голоса и данных будут добавлены в 2025 году. Целью услуги является обеспечение повсеместного доступа к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру веб-страниц на суше, озерах и территориях. прибрежные воды.

Starlink установила партнерские отношения с несколькими глобальными операторами связи, включая T-Mobile в США, Rogers в Канаде, Optus в Австралии, One NZ в Новой Зеландии, Salt в Швейцарии и KDDI в Японии, чтобы обеспечить взаимный доступ в странах-партнерах. Компания подчеркивает, что для использования услуги не требуется никаких изменений в аппаратном обеспечении телефона или специальных приложений, поскольку она будет работать с существующими телефонами LTE. Однако остается неясным, будет ли услуга первоначально ограничена 4G или поддержка 5G будет введена позже.

Услуга Direct to Cell будет функционировать аналогично вышке сотовой связи в космосе, позволяя клиентам подключаться к услуге, когда они находятся вне зоны действия вышки сотовой связи своего провайдера. Хотя никаких подробностей о ценах пока не разглашается, вторжение Starlink на рынок спутниковых телефонов происходит в то время, когда другие компании также осмелились войти в эту сферу. Apple представила спутниковую поддержку для экстренной связи в iPhone 14, Qualcomm объявила о возможности двусторонней передачи сообщений через группировку спутников Iridium, а Vodafone заявила, что совершила первый звонок 5G из космоса с использованием немодифицированных телефонов.

Однако Starlink сталкивается с потенциальными проблемами регулирования со стороны AT&T и конкурента Omnispace. AT&T обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой запретить Starlink использовать спектр T-Mobile, а Omnispace выразила обеспокоенность по поводу помех в ее собственной спутниковой телефонной системе.

В заключение, услуга спутниковой связи Direct to Cell компании SpaceX Starlink направлена ​​на обеспечение глобального покрытия и доступа к тексту, голосу и данным с использованием существующих телефонов LTE. В то время как другие компании также вышли на рынок спутниковой связи, Starlink придется решать нормативные проблемы по мере расширения своих предложений спутниковой связи.

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