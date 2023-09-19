SpaceX запускает красочный легковой поезд со спутниками Starlink

Недавний запуск SpaceX позволил создать потрясающий легкий поезд, пересекающий ночное небо. Запуск, который произошел на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, отправил на низкую околоземную орбиту 22 спутника Starlink. Эти спутники, являющиеся частью глобальной инициативы SpaceX по широкополосному Интернету, привлекли внимание наблюдателей в нескольких штатах, включая Коннектикут, Юту, Иллинойс, Мичиган, Огайо и Висконсин.

Спутники Starlink отвечают за доставку широкополосного Интернета пользователям по всему миру. С момента их первого запуска в 2019 году SpaceX развернула более 3,000 спутников. Компания намерена разместить на низкой околоземной орбите в общей сложности 7,500 спутников, как это одобрено Федеральной комиссией по связи.

Оказавшись на орбите, спутники Starlink движутся по прямой траектории, отражая свет и делая их видимыми с земли. Однако их видимость ограничена, поскольку в конечном итоге они выходят на свои собственные орбиты. Во время своего транзита цепочка Starlink может промелькнуть по небу несколько раз за одну ночь.

Для тех, кто заинтересован в обнаружении спутников, есть несколько интернет-ресурсов. Веб- и мобильное приложение «Найти Starlink» позволяет пользователям отслеживать спутниковые сети по координатам или городу. Satellitemap.space предлагает карту в виде земного шара, на которой показано расположение спутников Starlink и предоставлены такие подробности, как даты запуска и недавние курсы. Пользователи могут отмечать свои дома на карте, чтобы определить, когда над их головой пролетит спутник.

Недавний легковой поезд, созданный спутниками Starlink, предоставил наблюдателям из нескольких штатов захватывающее и необычное зрелище. Поскольку SpaceX продолжает запускать новые спутники, в будущем на ночном небе могут появиться еще более ослепительные изображения.

источники:

— «Спутниковый поезд Starlink — Как его увидеть и отследить» — Космос

– «Гигантские струи молний, ​​в 50 раз сильнее обычных, выстреливают вверх из-за урагана Франклин – Пуэрто-Рико» – NatureWorldNews.com