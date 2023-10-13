Спутниковые сигналы: угроза астрономии и нашему пониманию Вселенной

В последние годы спутники стали обычным явлением в ночном небе: тысячи их были запущены на околоземную орбиту, а в будущем запланировано создание еще десятков тысяч. Однако такое увеличение активности спутников представляет значительный риск для нашей связи с космосом и вызывает обеспокоенность среди астрономов.

Исследователи из Университета Кертина провели исследование по изучению радиосигналов, излучаемых спутниками Starlink, мегасозвездием, целью которого является обеспечение глобального спутникового покрытия. В ходе своих исследований они обнаружили, что эти спутники «просачивали» радиосигналы, которые мешали радиоастрономии. Даже в обозначенной «зоне радиомолчания» в Западной Австралии излучение спутников оказалось ярче, чем любой естественный источник в небе.

Одна из ключевых проблем заключается в том, что радиотелескопы, которые используются в астрономии для обнаружения слабых сигналов от далеких небесных объектов, очень чувствительны и могут улавливать помехи даже от слабых радиопередатчиков. Неожиданные и непреднамеренные частоты сигналов, излучаемых спутниками Starlink, могут серьезно повлиять на способность радиотелескопов наблюдать и изучать Вселенную.

Эти помехи вызывают особую тревогу в случае с Квадратным Километровым Решетком (SKA), крупнейшим из когда-либо реализованных проектов радиообсерваторий. Строительство этого проекта уже началось в Западной Австралии, и помехи спутниковых сигналов представляют значительную угрозу его успеху.

Хотя операторы спутниковой связи в настоящее время не нарушают никаких правил, а правила использования радиоспектра сложны, операторам спутниковой связи необходимо решить эту проблему и уменьшить генерацию мешающих сигналов. SpaceX, оператор спутниковой группировки Starlink, внес улучшения для снижения отражательной способности спутников, но необходимы дальнейшие усилия для значительного сокращения излучений в радиодиапазоне.

Сохранение будущего взгляда человечества на Вселенную и обеспечение важных открытий и технологий зависит от сотрудничества и готовности операторов спутников решить эту проблему. Хотя правила могут развиваться медленно, важно постоянное взаимодействие между исследователями и операторами для поиска решений, которые минимизируют помехи в радиоастрономии.

Название: Спутниковые сигналы: угроза астрономии и нашему пониманию Вселенной

Источник: Разговор