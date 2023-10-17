Обзор миссии Starlink Group 6-23

Миссия Starlink Group 6-23 была выполнена ракетой SpaceX Falcon 9 Block 5. Ракета успешно запустила и вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Этот запуск стал 23-й миссией созвездия Starlink, в результате чего общее количество спутников на орбите превысило 1,300.

Ракета Falcon 9 Block 5 производства SpaceX представляет собой многоразовую двухступенчатую ракету, предназначенную для транспортировки полезных грузов в космос. Он оснащен девятью двигателями «Мерлин», обеспечивающими мощную тягу при взлете и подъеме. Версия Falcon 5 Block 9 включает в себя различные улучшения и обновления для повышения его производительности и возможности повторного использования.

Основной целью миссии Starlink Group 6-23 было продолжение расширения группировки широкополосного интернета Starlink компании SpaceX. Развертывание этих 60 спутников является еще одним шагом на пути к обеспечению глобального интернет-покрытия из космоса. Как только спутники окажутся на назначенных орбитах, они начнут связываться друг с другом и с наземными станциями, обеспечивая сеть высокоскоростного подключения к Интернету.

Целью созвездия Starlink является обеспечение доступного и надежного доступа в Интернет для пользователей по всему миру, включая отдаленные и недостаточно обслуживаемые районы. Развернув тысячи небольших спутников на низкой околоземной орбите, Starlink может обойти традиционные инфраструктурные ограничения и обеспечить подключение к Интернету прямо из космоса.

SpaceX планирует продолжать запуск партий спутников Starlink до тех пор, пока они не достигнут глобального покрытия. С каждой миссией группировка становится все более надежной и способной предоставлять высокоскоростные интернет-услуги. В конечном итоге ожидается, что Starlink будет состоять из десятков тысяч спутников на орбите.

Источники: Ежедневный астронавт.

Определения:

– Ракета Falcon 9 Block 5: двухступенчатая ракета многоразового использования производства SpaceX, предназначенная для транспортировки полезных грузов в космос.

– Starlink: группировка широкополосного спутникового Интернета, разработанная и управляемая SpaceX.

– Созвездие Starlink: сеть спутников, развернутых на низкой околоземной орбите для обеспечения глобального интернет-покрытия.

– Низкая околоземная орбита: область космического пространства вокруг Земли на высоте от 160 километров (100 миль) до 2,000 километров (1,200 миль) над уровнем моря.

источники:

– Астронавт на каждый день (www.everydayastronaut.com)