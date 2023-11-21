Объявлена ​​новая дата запуска миссии Boeing CST-100 Starliner

По словам Фила Макалистера, директора коммерческого космического подразделения НАСА, в апреле ожидается первый пилотируемый запуск корабля Boeing CST-100 Starliner. Миссия Crew Flight Test (CFT), первоначально запланированная на 2022 год, была отложена из-за решения технических проблем. Однако подготовка к миссии идет полным ходом, и если все пройдет хорошо, запуск произойдет 14 апреля.

Миссия CFT имеет большое значение, поскольку она знаменует собой не только первый пилотируемый полет космического корабля Starliner, но и первый раз, когда американская капсула с экипажем приземлится на сушу, а не приводнится в океане. Кроме того, это будет первый запуск с экипажем с мыса Канаверал после миссии «Аполлон-7» в 1968 году.

НАСА и Boeing усердно работали над решением технических проблем, выявленных во время подготовки к миссии CFT. Одна из проблем заключалась в удалении легковоспламеняющейся ленты со жгутов проводов в капсуле Starliner. По словам Дэйва Макканна, главного инженера Boeing по программе Starliner, более 1,300 метров ленты были удалены и заменены негорючими альтернативами. Команды усердно работали над обеспечением безопасности автомобиля.

Еще одним важным аспектом миссии является модернизация мягких звеньев парашютов космического корабля для увеличения их запаса прочности. На январь запланировано дроп-тест для оценки производительности обновленных ссылок. Успешное завершение этого испытания будет иметь решающее значение для сохранения графика запусков на 14 апреля.

После успешного завершения миссии CFT Starliner будет интегрирован в флот для длительных миссий по ротации экипажей Международной космической станции (МКС). Он будет чередоваться с Crew Dragon от SpaceX, участвуя в регулярных миссиях на МКС.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Когда запланирован первый пилотируемый запуск Boeing CST-100 Starliner?

Ответ: Запуск в настоящее время запланирован на 14 апреля.

Вопрос: Что делает миссию CFT значимой?

Ответ: Миссия CFT станет первой капсулой США с экипажем, которая приземлится на сушу, а не в океан, и это будет первый запуск с экипажем с мыса Канаверал с 1968 года.

Вопрос: Какие технические проблемы решали НАСА и Боинг?

Ответ: Проблемы включали удаление легковоспламеняющейся ленты из жгутов проводов и изменение конструкции мягких звеньев парашютов космического корабля для повышения безопасности.

Вопрос: Каков следующий шаг перед запуском?

Ответ: Испытание на падение в январе оценит производительность обновленных программных звеньев парашютов. Его успех имеет решающее значение для соблюдения графика запуска.