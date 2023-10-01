Октябрь обещает звездочетам впечатляющие астрономические события

Октябрь порадует звездочетов серией астрономических событий, происходящих каждые выходные. От метеоритных дождей до затмений — в ночном небе будет на что посмотреть.

Месяц начинается с метеорного дождя Дракониды, пик которого, по прогнозам, достигнет после захода солнца 8 октября. Хотя этот поток приносит всего около 10 метеоров в час, он уникален, поскольку достигает максимума в вечерние часы, а не поздно ночью, как большинство других метеорных потоков. В редких случаях Дракониды могут превращаться в метеоритный шторм, как это было в 2018 году, когда было насчитано более 100 падающих звезд в час. Однако в этом году такого всплеска не ожидается.

14 октября произойдет кольцевое солнечное затмение, которое будет видно в некоторых частях Северной Америки. В отличие от полного солнечного затмения, это затмение создаст эффект «огненного кольца», поскольку Луна выравнивается с Солнцем и оставляет вокруг себя ореол солнечного света. Затмение будет видно в узкой зоне, простирающейся от южного Орегона до южного Техаса, в то время как остальная часть Северной Америки станет свидетелем частичного солнечного затмения.

Вслед за Драконидами 20-21 октября пройдет метеорный поток Ориониды. Во время этого события наблюдатели могут ожидать наблюдения около 20 падающих звезд в час. Похоже, что метеоры исходят из созвездия Ориона, поэтому этот поток назван в его честь. Душ начнется вечером, а почасовая оплата будет постепенно увеличиваться в течение ночи.

Наконец, частное лунное затмение произойдет в последние выходные октября, когда полная Луна заполнит ночное небо. Лучше всего затмение будет видно из Европы, Африки и Азии, тогда как Северная Америка пропустит большую часть шоу.

Так что отметьте свои календари и приготовьтесь посмотреть на чудеса ночного неба в октябре этого года!

источники:

– АккуВезер