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Октябрь обещает звездочетам впечатляющие астрономические события

ByВики Ставропулу

Октябрь 1, 2023
Октябрь обещает звездочетам впечатляющие астрономические события

Октябрь порадует звездочетов серией астрономических событий, происходящих каждые выходные. От метеоритных дождей до затмений — в ночном небе будет на что посмотреть.

Месяц начинается с метеорного дождя Дракониды, пик которого, по прогнозам, достигнет после захода солнца 8 октября. Хотя этот поток приносит всего около 10 метеоров в час, он уникален, поскольку достигает максимума в вечерние часы, а не поздно ночью, как большинство других метеорных потоков. В редких случаях Дракониды могут превращаться в метеоритный шторм, как это было в 2018 году, когда было насчитано более 100 падающих звезд в час. Однако в этом году такого всплеска не ожидается.

14 октября произойдет кольцевое солнечное затмение, которое будет видно в некоторых частях Северной Америки. В отличие от полного солнечного затмения, это затмение создаст эффект «огненного кольца», поскольку Луна выравнивается с Солнцем и оставляет вокруг себя ореол солнечного света. Затмение будет видно в узкой зоне, простирающейся от южного Орегона до южного Техаса, в то время как остальная часть Северной Америки станет свидетелем частичного солнечного затмения.

Вслед за Драконидами 20-21 октября пройдет метеорный поток Ориониды. Во время этого события наблюдатели могут ожидать наблюдения около 20 падающих звезд в час. Похоже, что метеоры исходят из созвездия Ориона, поэтому этот поток назван в его честь. Душ начнется вечером, а почасовая оплата будет постепенно увеличиваться в течение ночи.

Наконец, частное лунное затмение произойдет в последние выходные октября, когда полная Луна заполнит ночное небо. Лучше всего затмение будет видно из Европы, Африки и Азии, тогда как Северная Америка пропустит большую часть шоу.

Так что отметьте свои календари и приготовьтесь посмотреть на чудеса ночного неба в октябре этого года!

источники:
– АккуВезер

By Вики Ставропулу

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