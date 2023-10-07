Новое изображение космического телескопа «Хаббл» демонстрирует змееподобную галактику

Новое захватывающее изображение, полученное космическим телескопом Хаббл, показывает далекую змееподобную галактику, украшенную вращающимися рукавами, содержащими как старые, так и новые звезды. Эта галактика, известная как NGC 1087, расположена в созвездии Кита. Свет от NGC 1087 начал свой путь к Земле примерно 80 миллионов лет назад, задолго до вымирания динозавров.

Изображение NGC 1087, опубликованное НАСА во время Недели галактик Хаббла, демонстрирует уникальные особенности галактики. Красные завитки указывают на наличие холодного молекулярного газа, который служит основным строительным блоком для формирования и роста новых звезд. Напротив, синие области означают существование горячих звезд, родившихся в прошлом. Астрономы полагают, что некоторые из этих горячих звезд принадлежат к редкому классу, известному как звезды Вольфа-Райе, которые крайне нестабильны.

Хотя NGC 1087 может похвастаться множеством привлекательных деталей, ее самой примечательной особенностью является ярко-белая звездная полоса, расположенная в ее центре. Этот бар переплетен со следами газа и демонстрирует признаки звездообразования, что делает его интересным объектом для изучения астрономов. Центральная полоса в NGC 1087 похожа на ту, что находится в нашей галактике Млечный Путь, но меньше ее.

Наблюдение за такими галактиками, как NGC 1087, неоценимо, поскольку они позволяют лучше понять размер и форму центральной полосы Млечного Пути. Наше расположение внутри Млечного Пути затрудняет точную оценку характеристик нашего центрального бара, что делает такие галактики, как NGC 1087, важными целями для наблюдения.

NGC 1087 можно увидеть как в северном, так и в южном полушариях, она расположена к югу от небесного экватора. Ученые используют космический телескоп «Хаббл», запущенный в 1990 году, для получения знаний о поведении газовых карманов после образования внутри них звезд, а также для различных других научных исследований.

источники:

– Источник изображения: космический телескоп Хаббл.

– Космический телескоп Хаббл: изображения, факты и история