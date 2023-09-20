Подарите чудо космоса детям Кении

Кенийский астроном Сьюзан Мурабана поставила перед собой задачу показать детям в сельских общинах, что наука доступна каждому. Вместе со своим мужем, фотографом Дэниелом Чу Оуэном, Мурабана путешествует по этим местам с телескопом и надувным планетарием, рассказывая до 300 детям о звездах и планетах. Эта инициатива финансируется за счет доходов от поездки, которые идут на поддержку Traveling Telescope, социального предприятия, основанного Мурабаной для обучения и вдохновения молодых людей в области астрономии и науки.

Отсутствие доступа к телескопам и планетариям — проблема, с которой сталкиваются многие дети в Кении. Мурабана надеется, что этот опыт расширит их кругозор и мировоззрение. Знакомя детей с чудесами космоса, она стремится вдохновить и разжечь их любопытство к миру и возможностям, которые лежат за пределами Кении.

Источник: The Guardian

Снижение уровня материнской смертности посредством поддержки родовспоможения

Университет Хьюстон-Тиллотсон, исторически сложившийся университет чернокожих в Остине, штат Техас, запустил программу Boldly BLUE, направленную на борьбу с высоким уровнем материнской смертности в штате, особенно среди чернокожих женщин. Инициатива направлена ​​на обучение доул, акушерок и консультантов по грудному вскармливанию, чтобы они могли оказывать необходимую поддержку во время родов.

Увеличивая разнообразие и доступность специалистов по родам в Центральном Техасе, университет надеется улучшить доступ к непрерывному уходу за роженицами, учитывающему культурные особенности. Первоначально программа будет сосредоточена на обучении доул, а в следующем году планируется расширить ее до консультантов по грудному вскармливанию и акушерок. Предоставление этих услуг бесплатно поможет большему количеству людей получить доступ к необходимой им поддержке во время беременности и родов.

Источник: КУТ

Превращение разряженных батарей в устойчивые ресурсы

Переработка разряженных батарей может стать ключом к устойчивому производству батарей для перехода к экологически чистой энергии. Нормативные акты в Европе требуют увеличения переработки аккумуляторов, что может снизить воздействие производства аккумуляторов на окружающую среду за счет сведения к минимуму необходимости в масштабной добыче полезных ископаемых и минимизации отходов.

Раньше переработка литий-ионных аккумуляторов была ограниченной и сложной задачей. Однако новые правила в Европе требуют сбора и переработки литий-ионных аккумуляторов из электромобилей, электронных велосипедов и систем хранения энергии. Правила также включают строгие цели по извлечению металлов. Эти правила рассматриваются как шаг к созданию замкнутого цикла критически важных материалов.

Перерабатывая такие металлы, как литий, кобальт и никель, из разряженных батарей, производство новых батарей может быть более устойчивым и экологически чистым.

Источник: Грист