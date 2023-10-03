Обновление астрономии: частичное солнечное затмение в октябре

Октябрь приносит захватывающие события для наблюдателей за звездами всех возрастов. Наряду с обнаружением планет и двумя метеорными дождями, самым ярким событием этого месяца станет частное солнечное затмение. В отличие от полного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, частичное солнечное затмение происходит, когда Луна закрывает только часть Солнца.

14 октября в 1:30 жители Гуэлфа получат возможность стать свидетелями этого небесного явления. Луна начнет двигаться перед Солнцем около полудня, постепенно закрывая до 1% Солнца на пике около 2:30. К 8:99.4 солнечный свет полностью восстановится. Это частичное затмение является редким явлением и служит предвестником почти полного солнечного затмения следующего года XNUMX апреля, охват которого в Гуэлфе составит XNUMX%.

Важно отметить, что наблюдение затмения без надлежащего защитного оборудования может быть опасным. Для обеспечения безопасного просмотра крайне важно использовать соответствующее защитное снаряжение. Вы можете найти дополнительную информацию о том, как безопасно наблюдать солнечное затмение, посетив надежные источники, такие как НАСА.

Хотя у Гвельфа не будет возможности увидеть полный эффект «огненного кольца» кольцевого затмения, который будет виден в других частях Северной и Южной Америки, частичное солнечное затмение по-прежнему остается захватывающим астрономическим событием, которое стоит пережить. Итак, отметьте свои календари, соберите друзей и семью и приготовьтесь посмотреть в небо 14 октября.

Наблюдение за звездами не только позволяет нам оценить чудеса космоса, планет и звезд, но также дает возможность пообщаться с другими любопытными умами. Не забудьте посмотреть октябрьский видеоролик «Путеводитель по наблюдению за звездами» на YouTube-канале Guelph Physics, чтобы получить больше информации об астрономических событиях этого месяца.

источники:

– Кафедра физики Университета Гвельфа

– НАСА (для получения информации о безопасном наблюдении солнечных затмений)