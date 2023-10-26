Раскрытие тонкостей деградации клеточного белка: путь к новым методам лечения

Ученые из Стэнфордского университета сделали революционное открытие в области деградации клеточных белков, проливая свет на процесс, который долгое время ускользал от детального понимания. Эти новые знания имеют огромный потенциал для разработки методов лечения возрастных расстройств, аутоиммунных заболеваний, резистентных к лечению видов рака и лизосомальных нарушений накопления.

Белки, рабочие лошадки клеточных функций, играют в организме человека как полезную, так и разрушительную роль. Хотя они участвуют в пищеварении и восстановлении мышц, они также могут способствовать росту опухолей, болезни Альцгеймера и сердечных осложнений. Традиционно лекарства разрабатывались для ингибирования белков путем блокирования их активных центров, но этот подход ограничивается белками, которые взаимодействуют с клетками. Появился более продвинутый метод, названный протеолизом, нацеленным на химеры (PROTAC), позволяющий деградировать проблемные внутриклеточные белки в лизосомах, клеточном белке, «дробилке древесины».

Однако PROTACs нацелены только на белки, которые уже находятся внутри клетки, исключая значительную часть потенциальных терапевтических мишеней. Недавно исследователи из Стэнфорда представили химеры, нацеленные на лизосомы (LYTAC), чтобы устранить это ограничение, что позволяет идентифицировать и маркировать внеклеточные белки для деградации. Хотя этот прорыв открыл новые возможности для открытия и лечения лекарств, основные механизмы оставались неясными, что затрудняло оптимизацию и прогнозирование эффективности LYTAC.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые использовали генетический скрининг CRISPR для изучения клеточных факторов, участвующих в деградации белка, опосредованной LYTAC. Их исследования выявили корреляцию между уровнями неддилатированного куллина 3 (CUL3) – белка, ответственного за расщепление клеточных белков – и эффективностью LYTAC. Более высокие уровни неддилированного CUL3 были связаны с повышенной эффективностью LYTAC. Удивительно, но это открытие предполагает, что обнаружение присутствия неддилатированного CUL3 может служить прогностическим тестом для ответа пациента на терапию LYTAC.

Кроме того, исследователи выявили камень преткновения для LYTAC — белков, несущих маннозо-6-фосфаты (M6Ps). Эти белки, предназначенные для лизосом, занимают рецепторы на поверхности клетки, предотвращая связывание LYTAC. Ингибируя биосинтез M6P, исследователи наблюдали увеличение количества незанятых рецепторов, создавая возможность для LYTAC захватывать эти рецепторы и способствовать деградации белка.

Эти достижения не только расширяют потенциал терапии на основе LYTAC, но и открывают перспективы для лечения нарушений нехватки лизосом — генетических состояний, характеризующихся неадекватностью или дисфункцией лизосомальных ферментов. Улучшая доставку замещающих ферментов в лизосомы, понимание механизмов LYTAC может привести к более эффективному лечению этих изнурительных заболеваний.

В заключение, углубленное исследование клеточного механизма, ответственного за целенаправленную деградацию белка, открыло новые возможности для разработки и лечения лекарств. Вооружившись этими знаниями, исследователи смогут оптимизировать LYTAC, приближая нас на шаг к борьбе с различными заболеваниями, которые уже давно представляют собой серьезные проблемы в области медицины.

Часто задаваемые вопросы

Что такое лизосомы? Лизосомы — это клеточные органеллы, ответственные за расщепление и переработку различных молекул, включая белки, жиры и углеводы. Они функционируют как система удаления отходов клетки. Что такое лизосомальные нарушения накопления? Лизосомальные нарушения накопления — это редкие генетические состояния, характеризующиеся дефицитом или нарушением функций лизосомальных ферментов. Это приводит к накоплению токсичных веществ внутри клеток, что приводит к повреждению тканей и органов. Как работает LYTAC-терапия? LYTAC — это молекулы, предназначенные для связывания со специфическими рецепторами на поверхности клетки, маркируя белки для деградации в лизосомах. Этот подход позволяет целенаправленно деградировать внеклеточные белки. Что такое неддилированный CUL3? Неддилированный CUL3 относится к модифицированной форме куллина 3, белка, который играет решающую роль в маркировке клеточных белков для деградации. Уровень неддилированного CUL3 коррелирует с эффективностью LYTAC. Какое влияние эти открытия могут оказать на терапию? Открытия, сделанные учеными из Стэнфорда, дают ценную информацию для разработки более эффективных методов лечения на основе LYTAC. Кроме того, понимание механизмов, лежащих в основе деградации белка, может помочь в лечении нарушений нехватки лизосом.