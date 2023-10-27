Таинственный взгляд на призрачную атмосферу Юпитера

Недавнее изображение, полученное зондом миссии «Юнона», показало поистине необычное зрелище: гротескное лицо, скрывающееся в бурной атмосфере Юпитера. Это жуткое образование, напоминающее искаженную картину Пабло Пикассо, появилось 7 сентября, как раз к Хэллоуину. Ученые под руководством Владимира Тарасова тщательно обработали изображение, полученное с помощью инструмента Juno Cam на зонде, предоставив захватывающий взгляд на загадочные глубины газового гиганта.

Зонд миссии «Юнона» был фундаментальным источником знаний о Юпитере с момента его запуска с Земли в 2011 году. После пятилетнего путешествия он вышел на орбиту колоссальной планеты в 2016 году, с тех пор тщательно документируя ее удивительные особенности.

Лицо расположено в районе Джета N7, недалеко от северного полюса планеты, в районе, известном своими сильными штормами, в частности полярными циклонами. Эти бури могут достигать невероятных размеров: их диаметр достигает 3,000 километров, а скорость ветра достигает ошеломляющих 680 километров в час. Атмосфера Юпитера состоит из нескольких слоев водорода и гелия, а также вращающихся облаков кристаллов аммиака. Свирепость этих штормов в сочетании с мощными реактивными потоками часто превращает аммиачные облака в своеобразные образования и узоры.

НАСА объясняет, что стратегическое положение зонда на линии, разделяющей солнечный свет и тьму, обеспечивает уникальную точку обзора для изучения сложностей поверхности Юпитера. Этот особый угол солнечного света, исходящий с расстояния 587 миллионов километров, позволяет астрономам получить ценную информацию. Однако иногда это также порождает интригующие иллюзии, такие как жуткая фигура, похожая на маску, которую мы видели в прошлом месяце.

То, что мы воспринимаем как лица или узнаваемые формы в случайном порядке, — это психологический феномен, известный как парейдолия. От видения лиц в тосте до распознавания облачных образований как знакомых форм — наш разум имеет замечательную склонность находить знакомое в незнакомом. В данном случае появление на истерзанной внешности Юпитера вдохновленного Хэллоуином гуля разжигает воображение и напоминает нам о безграничных чудесах космоса.

На протяжении всей истории подобные загадочные изображения появлялись из глубин космоса. Туманности показали бабочек, глаза и даже лошадей, в то время как другие планеты, такие как Марс, также продемонстрировали интригующие лицевые образования. Эти мимолетные проблески небесного искусства продолжают очаровывать и вдохновлять наше коллективное увлечение огромными тайнами Вселенной.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое миссия Юнона?

Ответ: Миссия «Юнона» — это космический зонд, запущенный НАСА в 2011 году для изучения планеты Юпитер.

Вопрос: Что такое парейдолия?

Ответ: Парейдолия — это психологический феномен, при котором наш мозг воспринимает знакомые узоры или формы, например лица, в виде случайных или неоднозначных стимулов.

Вопрос: Как далеко находится миссия Юнона от Юпитера?

Ответ: Миссия Юнона находится примерно в 587 миллионах километров от Юпитера.

Вопрос: Что вызывает бури на Юпитере?

Ответ: Штормы на Юпитере, особенно полярные циклоны, вызваны мощными реактивными течениями планеты и нестабильностью атмосферы.

Вопрос: Встречаются ли подобные образования на других небесных телах?

Ответ: Да, подобные образования наблюдались на различных небесных телах, включая туманности и поверхность Марса.