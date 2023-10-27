CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Таинственный взгляд на призрачную атмосферу Юпитера

ByРоберт Эндрю

27 октября, 2023
Таинственный взгляд на призрачную атмосферу Юпитера

Недавнее изображение, полученное зондом миссии «Юнона», показало поистине необычное зрелище: гротескное лицо, скрывающееся в бурной атмосфере Юпитера. Это жуткое образование, напоминающее искаженную картину Пабло Пикассо, появилось 7 сентября, как раз к Хэллоуину. Ученые под руководством Владимира Тарасова тщательно обработали изображение, полученное с помощью инструмента Juno Cam на зонде, предоставив захватывающий взгляд на загадочные глубины газового гиганта.

Зонд миссии «Юнона» был фундаментальным источником знаний о Юпитере с момента его запуска с Земли в 2011 году. После пятилетнего путешествия он вышел на орбиту колоссальной планеты в 2016 году, с тех пор тщательно документируя ее удивительные особенности.

Лицо расположено в районе Джета N7, недалеко от северного полюса планеты, в районе, известном своими сильными штормами, в частности полярными циклонами. Эти бури могут достигать невероятных размеров: их диаметр достигает 3,000 километров, а скорость ветра достигает ошеломляющих 680 километров в час. Атмосфера Юпитера состоит из нескольких слоев водорода и гелия, а также вращающихся облаков кристаллов аммиака. Свирепость этих штормов в сочетании с мощными реактивными потоками часто превращает аммиачные облака в своеобразные образования и узоры.

НАСА объясняет, что стратегическое положение зонда на линии, разделяющей солнечный свет и тьму, обеспечивает уникальную точку обзора для изучения сложностей поверхности Юпитера. Этот особый угол солнечного света, исходящий с расстояния 587 миллионов километров, позволяет астрономам получить ценную информацию. Однако иногда это также порождает интригующие иллюзии, такие как жуткая фигура, похожая на маску, которую мы видели в прошлом месяце.

То, что мы воспринимаем как лица или узнаваемые формы в случайном порядке, — это психологический феномен, известный как парейдолия. От видения лиц в тосте до распознавания облачных образований как знакомых форм — наш разум имеет замечательную склонность находить знакомое в незнакомом. В данном случае появление на истерзанной внешности Юпитера вдохновленного Хэллоуином гуля разжигает воображение и напоминает нам о безграничных чудесах космоса.

На протяжении всей истории подобные загадочные изображения появлялись из глубин космоса. Туманности показали бабочек, глаза и даже лошадей, в то время как другие планеты, такие как Марс, также продемонстрировали интригующие лицевые образования. Эти мимолетные проблески небесного искусства продолжают очаровывать и вдохновлять наше коллективное увлечение огромными тайнами Вселенной.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое миссия Юнона?
Ответ: Миссия «Юнона» — это космический зонд, запущенный НАСА в 2011 году для изучения планеты Юпитер.

Вопрос: Что такое парейдолия?
Ответ: Парейдолия — это психологический феномен, при котором наш мозг воспринимает знакомые узоры или формы, например лица, в виде случайных или неоднозначных стимулов.

Вопрос: Как далеко находится миссия Юнона от Юпитера?
Ответ: Миссия Юнона находится примерно в 587 миллионах километров от Юпитера.

Вопрос: Что вызывает бури на Юпитере?
Ответ: Штормы на Юпитере, особенно полярные циклоны, вызваны мощными реактивными течениями планеты и нестабильностью атмосферы.

Вопрос: Встречаются ли подобные образования на других небесных телах?
Ответ: Да, подобные образования наблюдались на различных небесных телах, включая туманности и поверхность Марса.

By Роберт Эндрю