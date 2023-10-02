Потенциал кобальта-олова-серы в революционных устройствах спинтроники

Исследователи совершили значительный прорыв в области спинтроники, проложив путь к электронике следующего поколения с улучшенными характеристиками и энергоэффективностью. Их результаты, опубликованные в Physical Review B, подчеркивают потенциал кобальта-олова-серы (Co3Sn2S2) в устройствах спинтроники.

Устройства спинтроники, такие как магнитное запоминающее устройство с произвольным доступом (MRAM), используют направление намагничивания ферромагнитных материалов для хранения информации. Эти устройства полагаются на спиновый ток, который представляет собой поток спинового углового момента, для чтения и записи данных. Однако традиционная полупроводниковая электроника сталкивается с ограничениями в обеспечении энергонезависимости, крупномасштабной интеграции, низкого энергопотребления, высокой скорости и высокой надежности.

Появление трехконтактных устройств спинтроники позволило решить эти ограничения за счет использования отдельных путей тока для записи и чтения информации. Такой подход уменьшает количество ошибок при записи и увеличивает скорость записи. Однако проблема снижения энергопотребления во время записи информации, особенно при переключении намагничивания, остается серьезной проблемой.

Одним из многообещающих методов решения этой проблемы энергопотребления является использование спинового эффекта Холла, при котором спиновый ток течет поперечно электрическому току. Исследователи сосредоточились на кобальт-олово-сере (Co3Sn2S2), уникальном соединении, которое проявляет ферромагнитные свойства при низких температурах и парамагнитное поведение при комнатной температуре. Co3Sn2S2 классифицируется как топологический материал и демонстрирует замечательный аномальный эффект Холла при переходе в ферромагнитное состояние.

Исследователи провели теоретические расчеты и экспериментальный синтез тонких пленок Co3Sn2S2 с частичным замещением никеля (Ni) и индия (In). Их результаты показали, что электронное легирование усиливает спиновый эффект Холла в Co3Sn2S2. Экспериментальные результаты тесно совпали с теоретическими предсказаниями, подтвердив потенциал Co3Sn2S2 в качестве материала для устройств спинтроники.

Открытие корреляции между эффектами Холла в Co3Sn2S2 открывает новые возможности для разработки спиновых материалов Холла. Этот прорыв может ускорить разработку устройств спинтроники со сверхнизким энергопотреблением, что станет значительным шагом вперед в будущем электроники.

Ссылка:

– «Взаимосвязанный аномальный эффект Холла и спиновый эффект Холла в шандитовых пленках на основе кагоме-решетки Co3Sn2S2» Юн-Чанг Лау, Джунья Икеда, Кохей Фудзивара, Акихиро Одзава, Цзясинь Чжэн, Такеши Секи, Кентаро Номура, Лян Ду, Цюаньшэн Ву, Ацуши Цуказаки и Коки Таканаши, Physical Review B. [URL-адрес не указан]