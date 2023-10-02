Теория относительности Эйнштейна: еще раз доказана правильность: подтверждено вращение сверхмассивной черной дыры M87

Ученые еще раз подтвердили теорию относительности Эйнштейна, недавним открытием того, что сверхмассивная черная дыра M87 действительно вращается, как и было предсказано. Черная дыра в центре галактики M87 представляет собой астрономического гиганта, масса которого в 6.5 миллионов раз превышает массу Солнца. Он служит гравитационным якорем для всей галактики.

Одним из ключевых явлений, предсказанных общей теорией относительности, является перетаскивание системы отсчета, при котором вращающаяся черная дыра оказывает сильное гравитационное давление на окружающее пространство. Считается, что этот эффект ответственен за создание релятивистских струй — мощных потоков заряженной плазмы, которые могут перемещаться на огромные расстояния почти со скоростью света.

Чтобы проверить предсказание Эйнштейна, группа исследователей под руководством Цуй Юйчжу из Китайской академии наук сосредоточилась на изучении релятивистских струй, исходящих из M87. Наблюдая и анализируя радиоданные телескопов по всему миру, в том числе VLBA, EAVN и китайского радиотелескопа Tianma, команда обнаружила, что струя не была выровнена с осью вращения черной дыры и демонстрировала колебательное движение, известное как прецессия.

Эта прецессия, происходящая с 11-летним циклом, является доказательством вращения черной дыры и еще раз подтверждает предсказания общей теории относительности. Однако точная скорость вращения и влияние перетаскивания системы координат на окружающий аккреционный диск остаются неясными и требуют дальнейшего исследования.

Цуй Юйчжу выразил восторг по поводу этого важного открытия и подчеркнул важность сбора данных с высоким разрешением в течение длительного периода для достижения такого результата. Получив это подтверждение существования вращающейся черной дыры M87, ученые продолжат свои поиски понимания тонкостей динамики черной дыры и поиска аналогичных явлений в других галактиках.

В заключение, теория относительности Эйнштейна, спустя более чем столетие после ее создания, продолжает выдерживать строгие испытания и снова выходит победителем. Это служит свидетельством блеска и непреходящей актуальности новаторской работы Эйнштейна.

Источник: Yuzhu Cui et al.