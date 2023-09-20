Новый способ производства паучьего шелка из генетически модифицированных шелкопрядов

Ученые в Китае сделали революционное открытие в производстве паучьего шелка, синтезировав его из генетически модифицированных тутовых шелкопрядов. Производимые волокна в шесть раз прочнее кевлара, материала, используемого в бронежилетах. Это исследование, опубликованное в журнале Matter, демонстрирует метод, который потенциально может быть использован для создания экологически чистой альтернативы синтетическим волокнам, таким как нейлон.

Исследователи из Университета Дунхуа использовали шелковичных червей из-за их хорошо отработанных методов выращивания и того факта, что они естественным образом покрывают свои волокна защитным слоем, похожим на паучий шелк. Это предложило решение проблемы, с которой столкнулись предыдущие попытки производства искусственного паучьего шелка, в котором не было защитного слоя, способного противостоять влажности и воздействию солнечного света.

Джунпэн Ми, ведущий исследователь, объясняет, что паучий шелк имеет огромный потенциал в различных областях. Высокие механические характеристики волокон, полученных в этом исследовании, делают их хорошо подходящими для хирургических шовных материалов, которые пользуются большим спросом: ежегодно во всем мире проводится более 300 миллионов процедур. Кроме того, эти волокна могут совершить революцию в производстве одежды, создав более удобные и долговечные материалы. Они также могут найти применение в интеллектуальных материалах, военной технике, аэрокосмических технологиях и биомедицинской инженерии.

Чтобы создать паучий шелк, команда ввела гены белка паучьего шелка в ДНК тутового шелкопряда, используя технологию редактирования генов CRISPR-Cas9. Хотя редактирование генов было непростым, оно оказалось успешным, о чем свидетельствуют светящиеся глаза тутового шелкопряда под флуоресцентным микроскопом. Исследователи также внесли изменения, чтобы гарантировать, что белки трансгенного паучьего шелка правильно взаимодействуют с белками в железах тутового шелкопряда, обеспечивая правильное прядение волокон.

Это исследование представляет собой значительный отход от предыдущих исследований, поскольку команда разработала «модель минимальной базовой структуры» шелка тутового шелкопряда и использовала концепцию «локализации» для управления модификациями. Исследователи с оптимизмом смотрят на будущую коммерциализацию этого метода.

На следующем этапе своих исследований Ми планирует использовать результаты, полученные в результате этого исследования, для разработки генетически модифицированных тутовых шелкопрядов, способных производить волокна паучьего шелка как из натуральных, так и из искусственных аминокислот. Это открывает безграничные возможности для инженерных волокон паучьего шелка, в которых более ста инженерных аминокислот обладают безграничным потенциалом.

источники:

– Журнал Matter, опубликованный 20 сентября 2021 г., название статьи: «Генетически модифицированные шелкопряды, прядущие белки для синтетических волокон паучьего шелка», авторы: Джунпэн Ми и др.