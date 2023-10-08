Удивительные способности паука-колокольчика

Argyroneta aquatica, также известный как паук-колокол, — уникальный вид, который привлек внимание ученых и инженеров-материалистов. Этот паук бросает вызов законам природы, проводя всю свою жизнь под водой, несмотря на то, что его легкие предназначены для дыхания атмосферным кислородом.

Одной из самых интересных особенностей паука-колокольчика является его способность создавать искусный резервуар кислорода. Тело паука покрыто миллионами крошечных, грубых, водоотталкивающих волосков. Эти волоски создают слой воздуха, известный как пластрон, который действует как защитный барьер между легкими паука и окружающей водой.

Ученых уже давно заинтриговал защитный потенциал пластронов. Они попытались использовать эту способность для разработки супергидрофобных поверхностей, которые могут предотвратить коррозию, сдержать рост бактерий и минимизировать прилипание морских организмов к различным поверхностям.

Концепция стабильного пластрона теперь вдохновила исследователей на разработку супергидрофобных поверхностей, которые могут иметь широкий спектр практического применения. Эти поверхности можно использовать для предотвращения коррозии металлических конструкций, подвергающихся воздействию воды, или для сдерживания роста бактерий на медицинских устройствах. Кроме того, супергидрофобные свойства могут снизить сопротивление поверхностей, контактирующих с водой, что может иметь серьезные последствия в таких отраслях, как транспорт и производство энергии.

Способность паука-колокольчика жить под водой с помощью своего пластрона позволила получить ценную информацию о разработке новых материалов и технологий. Понимая механизмы, лежащие в основе этой увлекательной адаптации, ученые работают над созданием инновационных решений, которые могут улучшить различные аспекты нашей жизни.

Определения:

– Argyroneta aquatica: также известный как паук-колокольчик, это вид пауков, который может прожить всю свою жизнь под водой.

– Пластрон: тонкий слой воздуха, который действует как защитный барьер между легкими паука и водой.

– Супергидрофобный: обладает высокой устойчивостью к воде и обладает свойствами самоочистки, низкой адгезией и низким коэффициентом трения.

источники:

– Исходная статья: «Учёные используют паутину для создания линз для биологических изображений»

– Источник изображения: https://www.unsplash.com/photos/ABCXYZ.