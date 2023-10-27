Сперматозоиды: бросая вызов физике и открывая новые возможности

Сперматозоиды, эти микроскопические источники воспроизводства, уже давно озадачивают ученых своей способностью бросать вызов законам физики. Согласно третьему закону движения Ньютона, их способ подплыть к яйцу должен быть невозможен. Этот знаменитый закон гласит, что на каждое действие есть равное и противоположное противодействие. В случае со сперматозоидами это означало бы, что они должны отскакивать от жидкости, через которую проходят, останавливая свое движение.

Однако новое исследование, проведенное Кентой Ишимото, ученым-математиком из Киотского университета в Японии, пролило свет на этот удивительный феномен. Опубликованное в PRX Life 11 октября, исследование углубляется в область невзаимных взаимодействий, чтобы понять, как сперматозоиды способны противостоять силам, действующим против них.

Результаты показывают, что сперматозоиды обладают уникальной способностью обходить правила равновесия. Используя «кнут хвоста», сперматозоид создает собственную энергию, что позволяет ей генерировать движение и игнорировать закон движения Ньютона. Этот прорыв предполагает, что существуют альтернативные подходы для понимания поведения живых материалов в вязких жидкостях.

Помимо разгадки тайн сперматозоидов, эти открытия открывают огромный потенциал для области робототехники. Ученые предполагают создание крошечных роботов, которые смогут имитировать плавательные способности сперматозоидов. Эти роботы будут состоять из соединенных между собой стержней и шарниров, что позволит им перемещаться в различных плоскостях, регулируя углы. Такие «суперроботы-сперматозоиды» могут произвести революцию в таких областях, как медицина и мониторинг окружающей среды, предлагая новые возможности для исследований и вмешательства.

Это исследование не только углубляет наше понимание коллективного поведения в живых системах, но и подчеркивает безграничный потенциал биомимикрии. Изучая гениальные решения природы, мы можем открыть замечательные достижения в науке и технике.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: В чем заключается третий закон движения Ньютона?

Ответ: Третий закон Ньютона гласит, что каждому действию есть равное и противоположное противодействие. Этот фундаментальный принцип широко используется для объяснения движения объектов в физическом мире.

Вопрос: Как сперматозоиды бросают вызов физике?

Ответ: Сперматозоиды бросают вызов физике, продвигаясь сквозь жидкость, несмотря на силы, которые должны остановить их движение согласно третьему закону движения Ньютона.

Вопрос: Какую пользу робототехнике может принести изучение сперматозоидов?

Ответ: Изучение сперматозоидов может вдохновить на разработку крошечных роботизированных систем, имитирующих их плавательные способности. Эти роботы могут быть использованы в различных областях, включая медицину и мониторинг окружающей среды.

Вопрос: Что такое биомимикрия?

Ответ: Биомимикрия — это практика имитации замыслов и стратегий природы для решения человеческих проблем. Это предполагает черпание вдохновения из биологических систем для создания инновационных решений.

источники:

– Киотский университет: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html.