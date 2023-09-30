Резюме:

В разгар бесконечного кризиса стоимости жизни многие люди отдают приоритет своему психическому благополучию, даже если за это приходится платить огромную цену. От членства в студиях йоги до сеансов терапии люди тратят значительные суммы денег, чтобы оставаться в здравом уме. Хотя некоторые могут рассматривать эти расходы как необязательную роскошь, многие считают их необходимыми для общего благополучия.

Физические упражнения — это распространенная инвестиция: люди тратят деньги на личных тренеров, абонементы в спортзалы, занятия по боксу или даже на домашнее спортивное оборудование, такое как велосипед Peloton. Сеансы терапии и иглоукалывания также являются популярным выбором для тех, кто ищет ясности ума и эмоционального освобождения.

Эти покупки не лишены критики, причем некоторые ставят под сомнение расточительность этих расходов. Однако сторонники утверждают, что уникальное давление и проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение, оправдывают инвестиции в заботу о себе. Многие миллениалы и представители поколения Z живут в общих помещениях, что делает спортзал или занятия йогой столь необходимым спасением от постоянных цифровых отвлекающих факторов и стресса повседневной жизни.

Нельзя отрицать, что эти покупки являются привилегией, и скептики могут посмеяться над идеей тратить деньги на здоровье, жалуясь при этом на экономические трудности. Однако для тех, кто испытал мир и прорывы в результате этой деятельности, цена того стоит.

Согласно опросу, проведенному Myvitamins, средний британец тратит 104.40 фунтов стерлингов в месяц на оздоровительные продукты и услуги, что составляет 1,252.80 фунтов стерлингов в год. По прогнозам, к 5.5 году мировая индустрия здоровья достигнет ошеломляющих 2025 триллионов фунтов стерлингов.

В конечном счете, решение инвестировать в здоровье является личным. Для многих выгоды от поддержания психического благополучия перевешивают финансовые затраты, и они готовы продолжать делать эти ежемесячные инвестиции, чтобы сохранить свое здравомыслие.

источники:

– Мой опрос «Витамины» о расходах британцев на оздоровительные продукты и услуги.