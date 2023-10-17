Лучшие туристические достопримечательности на Марсе

Марс — планета, полная чудес, с ее массивными вулканами, гигантскими кратерами и глубокими каньонами. Поскольку человечество приближается к возможности колонизации Марса, пришло время начать планировать, какие направления мы хотели бы исследовать на Красной планете.

Первым в списке стоит гора Олимп, самый экстремальный вулкан Солнечной системы. Этот монументальный вулкан размером с Аризону находится на высоте 25 км, что почти в три раза выше горы Эверест. Несмотря на свои размеры, он имеет пологий склон, что позволяет исследователям относительно легко подниматься на него.

Далее идет Валлес Маринерис, самый большой каньон на Марсе. Его длина составляет около 3,000 км, что в четыре раза длиннее Гранд-Каньона. Ученые полагают, что он образовался из-за движения лавы в районе Тарсиса, в результате чего кора раскололась и образовался этот великолепный каньон.

Ямки Медузы — еще одно интригующее место на Марсе. Некоторые предполагают, что здесь могут храниться доказательства крушения НЛО, в то время как ученые предполагают, что это, скорее всего, массивные вулканические отложения. Со временем ветровая эрозия превратила скалы в уникальные и потусторонние образования.

Кратер Гейла также стоит посетить. В 2012 году марсоход Curiosity обнаружил обширные свидетельства существования воды в этом регионе. Древние породы внутри кратера содержат сложные органические молекулы, намекающие на возможность жизни на Марсе. Кроме того, обнаружение метана в атмосфере может быть признаком биологической или геологической активности.

Амбициозный план Илона Маска по созданию города-миллионника на Марсе к 2050 году может показаться нереальным, но изучение потенциальных туристических достопримечательностей на планете все еще стоит того. Будь то восхождение на гору Олимп, наблюдение за величием Долины Маринерис, восхищение странными образованиями Медузы или раскрытие тайн кратера Гейла, на Марсе можно многое открыть и испытать.

источники:

– Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)

– Журнал «Новое пространство».