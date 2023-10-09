Исследователи открыли метод ускорения квантовой запутанности

Команда исследователей из Вашингтонского университета в Сент-Луисе совершила прорыв в ускорении создания квантовой запутанности. Квантовая запутанность — это явление в квантовой механике, когда две частицы становятся коррелированными и имеют общие свойства независимо от их расстояния друг от друга. Это открытие может иметь важное значение для развития квантовых технологий.

Квантовая запутанность долгое время озадачивала ученых с тех пор, как ее впервые предложили Альберт Эйнштейн и его коллеги в 1930-х годах. По мнению исследователей, частицы в суперпозиции могут одновременно существовать в разных состояниях. Однако когда две частицы запутаны, их состояния становятся коррелированными.

В своем исследовании ученые использовали теоретические модели, вдохновленные предыдущими экспериментами, чтобы найти кратчайший путь к запутанности. Используя сложные энергии и исключительные точки квантовой динамики, они смогли значительно ускорить процесс запутывания квантовых систем.

Ранее Карл Бендер, почетный профессор физики, описал исключительную точку как параметрическую точку, в которой состояния квантовой системы перекрываются. Исследователи обнаружили, что частицы запутываются быстрее, когда поблизости находится исключительная точка.

Способность ускорять создание квантовой запутанности может иметь практическое применение в квантовых вычислениях и других новых технологиях. Запутанные квантовые системы необходимы для разработки различных квантовых технологий.

Это исследование соответствует целям Центра квантовых скачков — инициативы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, целью которой является применение квантовых идей и технологий в различных областях, включая физику, биомедицинские науки и открытие лекарств.

Исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters и является частью продолжающихся усилий по изучению и пониманию своеобразного поведения квантовых частиц.

источники:

– Цзэн-Чжао Ли и др., Ускорение генерации запутанности за счет близости к исключительным точкам более высокого порядка, Письма с физическими обзорами

– Вашингтонский университет в Сент-Луисе