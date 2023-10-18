Исследователи из Сиднейского университета разработали метод получения изображений со сверхвысоким разрешением без суперлинзы

Исследователи из Сиднейского университета совершили прорыв в создании изображений сверхвысокого разрешения, добившись этого без необходимости использования суперлинзы. Этот новаторский метод, опубликованный в журнале Nature Communications, имеет потенциал для развития в различных областях, включая медицинскую визуализацию и аутентификацию произведений искусства.

Традиционные оптические методы имеют физические ограничения, когда дело доходит до тщательного изучения объектов. Этот предел, известный как дифракционный предел, определяется волновой природой света. Это означает, что сфокусированное изображение не может быть меньше половины длины волны света, используемого для наблюдения объекта.

Предыдущие попытки преодолеть этот предел с использованием суперлинз препятствовали значительным потерям зрения и непрозрачности линз. Однако исследователи из Сиднейского университета нашли новый способ достижения суперлинзирования с минимальными потерями, преодолев дифракционный предел почти в четыре раза. Ключом к их успеху было полное удаление суперлинзы.

Новый метод предполагает размещение светового зонда далеко от объекта и сбор информации как с высоким, так и с низким разрешением. Измеряя дальше, зонд не мешает получению данных высокого разрешения. Этот метод создает правдивое изображение объекта за счет избирательного усиления исчезающих или исчезающих световых волн.

Этот прорыв имеет последствия для различных областей. В области микроскопии это может улучшить микроскопию сверхвысокого разрешения, что приведет к прогрессу в диагностике рака, медицинской визуализации, археологии и судебной экспертизе. Его также можно использовать для определения содержания влаги в листьях с большим разрешением и в передовых методах микрообработки. Кроме того, этот метод можно применять для выявления скрытых слоев в произведениях искусства, что потенциально поможет обнаружить подделку произведений искусства или скрытые произведения.

Для проведения экспериментов исследователи использовали свет терагерцовой частоты, в области спектра между видимым и микроволновым. Этот диапазон частот предоставляет важную информацию о биологических образцах, такую ​​как структура белка, динамика гидратации и визуализация рака.

В целом, этот метод позволяет получать изображения с высоким разрешением, находясь на безопасном расстоянии от объекта, не искажая наблюдаемое. Он может совершить революцию в области визуализации в различных областях и может представлять интерес для всех, кто занимается оптической микроскопией высокого разрешения.

Ссылка:

Туниз А. и Кульми Б. (2023). Субволновое терагерцовое изображение с помощью виртуального суперлинзирования в излучающем ближнем поле. Природные коммуникации. DOI: 10.1038/s41467-023-41949-5