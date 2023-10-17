5 канадских мест для захватывающего наблюдения за звездами

На протяжении тысячелетий люди были очарованы звездами и их тайнами. Однако с ростом светового загрязнения наш вид на ночное небо стал затемненным. Чтобы бороться с этим, люди теперь ищут места с более темным небом, чтобы лучше наблюдать за звездами. В Канаде есть несколько направлений, откуда круглый год открываются захватывающие виды на звезды. Давайте исследуем пять таких мест для наблюдения за звездами.

Национальный парк Джаспер в Альберте является местом проведения ежегодного фестиваля Джаспер Темное небо — мероприятия, которое проводится каждые три выходных и посвящено всему, что связано с космосом. С 13 по 29 октября посетители смогут насладиться симфониями под звездами и выступлениями ведущих ученых. Сам парк является заповедником Темного неба, предлагающим отличные возможности для наблюдения за звездами в течение всего года.

В Смоки-Лейк, Альберта, вы можете узнать о звездных историях коренных народов в Métis Crossing. Обладатели знаний делятся историями предков о звездах, подчеркивая их важность в навигации. Отсутствие светового загрязнения в этом регионе делает его идеальным местом для наблюдения за звездами. Чтобы получить уникальные впечатления, вы можете забронировать ночь в одном из их современных куполов для наблюдения за небом, откуда открывается четкий вид на ночное небо.

Черчилль, Манитоба, известная как мировая столица белых медведей, также предлагает потрясающий вид на северное сияние или северное сияние. Благодаря видимости до 300 ночей в году посетители могут стать свидетелями захватывающих дух водоворотов зеленого и фиолетового цветов, танцующих по небу. Местные туроператоры предоставляют опытных гидов, многодневные пакеты и советы по фотографии, чтобы получить наилучшие впечатления.

Для роскошного отдыха в уединенной пустыне отель Trout Point Lodge в Новой Шотландии — идеальное место. Этот лодж, окруженный дикой природой Тобеатик, является сертифицированным отелем Starlight, признанным ЮНЕСКО. Гости могут насладиться экскурсиями по наблюдению за звездами и стать свидетелями метеорных потоков на одном из самых темных небес в Северной Америке.

Маскока, Онтарио, известный своими коттеджами на берегу озера, является домом для первого в Канаде парка темного неба — заповедника темного неба Торранс-Барренс. Защищенный от светового загрязнения с 1999 года, этот заповедник является идеальным местом для наблюдения за звездами, откуда открывается беспрепятственный вид на Млечный Путь. Кемпинг доступен круглый год в специально отведенных для этого палаточных лагерях.

Эти канадские направления предоставляют невероятные возможности для наблюдения за звездами, позволяя посетителям соединиться с космосом и оценить красоту ночного неба.

источники:

– Путешествие по Альберте

– Метис-Кроссинг

– Путешествие Манитоба

– Траут Пойнт Лодж

– iStock/Getty Images