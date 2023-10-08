Северное сияние: захватывающее зрелище в Британской Колумбии

Северное сияние, также известное как Северное сияние, уже давно является источником вдохновения и чудес. На протяжении веков различные культуры и коренные общины придавали разное значение этому потрясающему зрелищу танцующих в небе огней. Северное сияние, от душ предков до благословений удачи, занимает особое место в сердцах многих людей.

По словам доктора Кайла Рейтера, ученого-физика из Канадской службы информации об опасностях Министерства природных ресурсов Канады, северное сияние тесно связано с солнечным циклом. Этот цикл следует схеме максимальной и минимальной солнечной активности, происходящей примерно каждые 11 лет. Ожидается, что предстоящий солнечный максимум, который, по прогнозам, наступит в 2024 году, приведет к появлению большинства областей на Солнце, которые могут вызвать активность, вызывающую геомагнитные бури и полярные сияния.

Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы сталкиваются с газами в верхних слоях атмосферы Земли, что приводит к красивым вспышкам красочного света. Кажется, что эти огни движутся по небу, поскольку с течением времени происходят миллиарды вспышек. Хотя полярные сияния видны почти каждую ночь в овалах сияний над северным и южным магнитными полюсами, южнее их видно нечасто.

В Британской Колумбии сезон северных сияний этой зимой, как ожидается, станет грандиозным для северных и центральных регионов провинции. Лорн Смит, житель озера Пресси, к югу от 100-мильного дома, стал своего рода экспертом по съемке северного сияния. За последние несколько лет он сделал сотни завораживающих фотографий огней своего дома и близлежащих озер с минимальным световым загрязнением.

По мере приближения предстоящего солнечного максимума возможность стать свидетелем этого природного явления становится уникальной возможностью. Верите ли вы в легенды и поверья, связанные с северным сиянием, или просто восхищаетесь его красотой, нельзя упускать шанс увидеть это волшебное зрелище.

источники:

– Доктор Кайл Рейтер, ученый-физик Канадской службы информации об опасностях Министерства природных ресурсов Канады.