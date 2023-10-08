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Ожидаемый пиковый год северного сияния в Британской Колумбии: 2023 год

ByГабриэль Бота

Октябрь 8, 2023
Ожидаемый пиковый год северного сияния в Британской Колумбии: 2023 год

Северное сияние, также известное как Северное сияние, издавна очаровывало людей потрясающими разноцветными огнями, танцующими по небу. Ожидается, что в Британской Колумбии предстоящая зима станет эпическим сезоном для наблюдения за этим природным явлением.

По словам доктора Кайла Рейтера, ученого-физика из Канадской службы информации об опасностях при Министерстве природных ресурсов Канады, активность северного сияния подчиняется закономерности, называемой солнечным циклом. Этот цикл чередует периоды максимальной и минимальной активности каждые 11 лет. В настоящее время мы движемся к следующему солнечному максимуму, который, по прогнозам, наступит в 2024 году. Солнечный максимум — это время, когда на Солнце будет больше всего областей, которые могут производить активность, ведущую к геомагнитным бурям и полярным сияниям.

Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы сталкиваются с газами в верхних слоях атмосферы Земли, создавая вспышки красочного света, заполняющие небо. Кажется, что эти огни движутся по небу из-за миллиардов вспышек, происходящих с течением времени. Хотя полярные сияния можно наблюдать почти каждую ночь в овалах сияний над северным и южным магнитными полюсами с августа по май, южнее их обычно не видно.

Солнце играет важную роль как главный источник полярной активности. По мере приближения к солнечному максимуму шансы стать свидетелями захватывающего дух северного сияния возрастают. Однако в верхних слоях атмосферы, связанных с полярными сияниями, происходят и сложные химические процессы, которые исследователи активно изучают.

Лорн Смит хорошо познакомился с красотой северного сияния. Живя на озере Пресси, к югу от 100-мильного дома, Смит сделал сотни фотографий огней своего дома. Будучи экспертом-самоучкой по этому явлению, Смит предсказывает, что 2023 год станет пиковым годом северного сияния в Британской Колумбии из-за 11-летнего солнечного цикла.

Смит, который выдержал холодную погоду более 100 ночей, развил свои навыки съемки света с помощью фотографии. Научившись фотографировать северное сияние, он создал коллекцию потрясающих изображений, демонстрирующих впечатляющую красоту этого природного явления.

В предвкушении 2023 года люди в северной и центральной части Британской Колумбии с нетерпением ждут возможности стать свидетелями завораживающего зрелища Северного сияния. Благодаря меньшему световому загрязнению в таких районах, как озеро Пресси и окружающие его озера в Южном Карибу, шансы запечатлеть эти неземные огни значительно увеличиваются.

Легенда гласит, что Северное сияние — это души предков, танцующие в небе, и в различных культурах оно считается благословением удачи и привлекательности для детей, зачатых под ним. Независимо от верований, связанных с этими огнями, они продолжают внушать трепет, страх и художественное выражение, предоставляя захватывающее зрелище для тех, кому посчастливилось стать их свидетелями.

источники:
– Доктор Кайл Рейтер, ученый-физик из Канадской службы информации об опасностях Министерства природных ресурсов Канады.
– Лорн Смит, эксперт и фотограф северного сияния.

By Габриэль Бота

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